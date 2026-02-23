قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
مسلسل المداح 6 الحلقة السابعة.. حمادة هلال يقرر اللعب بقواعد الجن

سعيد فراج

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" إعلان صابر المداح (حمادة هلال) الحرب الصريحة والمباشرة على زوجته السابقة وأم ابنه "رحاب" (هبة مجدي)، في محاولة منه لوضع حد لشرورها التي باتت تهدد من حوله.

وبالتعاون مع الجن "موت" (حمزة العيلي)، نجح صابر في استخدام السحر ضدها لإيقاف جبروتها، وهو ما يعد تصعيدا غير مسبوق في شخصية المداح الذي قرر استخدام أسلحة أعدائه ضدهم.

وفي ظل هذا الصراع، سعى صابر لاحتواء عائلته، مؤكدا أن شقيقه "حسن" (خالد سرحان) وطليقته منال (دنيا عبد العزيز) هما ضحايا في هذه اللعبة الكبرى، وخلال زيارة صابر لشقيقه حسن، الذي يطمح لأن يصبح "نمبر وان" في الإعلام ويزيد من نفوذه كمؤثر اجتماعي، طلب صابر لقاء الدكتور سميح (فتحي عبد الوهاب)، ليصطدم بحقيقة صادمة كشفها له الجن "موت"؛ وهي أن سميح استولى على "الخاتم" ليضعف قواه، مشددا على ضرورة أن يلعب صابر مع سميح بنفس قواعد لعبته الشيطانية.

وتنتهي الحلقة بمشهد قوي، حيث ظهر فتحي عبدالوهاب ببروده المعهود أمام صابر بعد نجاح الأخير في سحر هبة مجدي، لتشتعل شرارة المواجهة بين الغموض والصراعات. 

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل. 

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين. 

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم  وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج. 

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

