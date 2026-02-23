قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في السعودية
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتابعان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان

أحمد سعيد

اصطف آلاف المصلين، مساء اليوم الاثنين، في الليلة السادسة من ليالي شهر رمضان لعام 1447هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث امتلأ الصحن والأروقة برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع وتلاوة القرآن الكريم.

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته.

ورفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الطالب محمد عبد النبي جادو، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة النساء.

وتُقام صلاة التراويح بآيات من سورتي النساء والمائدة بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الدكتور أسامة الحديدي في الركعات الثماني الأولى برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي، ويقرأ الشيخ عمرو فاروق في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة برواية رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي، ثم يقرأ الطالب محمد رضا قايبل في الركعات من الخامسة عشرة حتى العشرين برواية خلف العاشر، في تنوع يعكس رسوخ علم القراءات وإحياء تراث الأمة في هذا الفن الشريف.

ويلقي درس التراويح فضيلة أ.د. سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ضمن البرنامج العلمي المصاحب لإحياء الليالي الرمضانية. ويؤم المصلين في الشفع والوتر الشيخ محمد سالم عامر، في ختام ليلة قرآنية عامرة بالتلاوة المتقنة والخشوع.

وعقب صلاة التراويح، يعقد ملتقى الأزهر بعنوان «مكانة العقل في الإسلام»، بحضور د. رجب خضر، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأ.د. عبد الرحمن فايد، الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ويقدمه سمير شهاب، المذيع بالتليفزيون المصري، حيث يتناول الملتقى مكانة العقل في التشريع الإسلامي، وحدود دوره، وعلاقته بالوحي في بناء التصور الإسلامي المتكامل.

ويأتي إحياء ليالي رمضان ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة وعلى رأسها الجامع الأزهر، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث يجمع البرنامج الرمضاني بين إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وتنظيم الدروس العلمية والمقارئ القرآنية، إلى جانب الأنشطة الدعوية والاجتماعية، مع تنظيم بيت الزكاة والصدقات مائدة إفطار جماعي للطلاب الوافدين بواقع 10 آلاف وجبة إفطار وسحور، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في شهر رمضان المبارك.

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان العشاء والتراويح بالجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر الليلة السادسة من رمضان العشاء والتراويح صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟ استشاري باطنة وغدد تفسر

9 مارس مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية.. تفاصيل

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

