إمام بـ الأوقاف: الرزق سعي وعمل ولا يرتبط بالذكاء أو المهارات

قال الشيخ خالد أبو العز، إمام بوزارة الأوقاف، إن مفهوم الرزق لدى كثير من الناس يحتاج إلى تصحيح، موضحًا أن البعض يربط بين الرزق والذكاء أو المهارات الشخصية، بينما الحقيقة أن الرزق بيد اللهـ سبحانه وتعالى- وحده، وليس مرتبطًا بقدرات الإنسان أو شطارته كما يظن البعض.

وأضاف، في مقابلة عبر بنامج «صحح مفاهيمك» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الله حسم هذه القضية بقوله- تعالى- في القرآن الكريم: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها»، مشيرًا إلى أن لفظ «دابة» جاء نكرة؛ ليشمل جميع المخلوقات دون استثناء، ما يؤكد أن الله- سبحانه وتعالى- تكفل بأرزاق الإنس والجن والبهائم وكل ما يدب على وجه الأرض.

وأشار إلى أن الرزق مقدر ومكتوب قبل أن يُخلق الإنسان، شأنه شأن الأجل، فلكل إنسان رزق محدود وأجل معدود، لافتًا إلى أن الواقع يشهد بأن الذكي قد يضيق عليه رزقه، بينما يُفتح على غيره، وهو ما يدل على أن الأمر ليس متعلقًا بمهارة أو حيلة، وإنما بمشيئة الله وتقديره.

وضرب مثالا بقصة عن سيدنا سليمان عليه السلام حين سأل نملة عن مقدار طعامها، فأخبرته أنها تحتاج حبتين في العام، فلما وفرهما لها وتركهما عندها، عاد بعد مدة فوجدها قد أكلت واحدة وادخرت الأخرى، فلما سألها قالت إنها حين كان رزقها على الله كانت مطمئنة أنه لا ينساها، أما حين صار عند بشر خافت أن تُنسى فادخرت.

ولفت إلى أن الله أخبرنا في القرآن الكريم بقصة قارون الذي نسب ثروته إلى علمه وذكائه، بقوله: «إنما أوتيته على علم عندي»، فكانت العاقبة أن خسف الله به وبداره الأرض، مؤكدًا أن من ينسب الفضل لنفسه ويتجاهل أن الرزق من عند الله؛ يُعرض نفسه للخطر، وأن الواجب على الإنسان أن يسعى ويجتهد، مع يقين كامل بأن الرازق هو الله وحده.