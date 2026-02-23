قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أبرز 5 سيارات سيدان 2026 في مصر.. الأولى بأرخص سعر

صبري طلبه

يضم السوق المصري عددا كبيرا من سيارات السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الأبعاد المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة المناسبة، إلى جانب باقة من التجهيزات الفنية والتقنية حسب كل إصدار وفئة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز 5 سيارات سيدان 2026 في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 799,990 جنيها و899,990 جنيها.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تضم السيارة تويوتا كورولا محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وتبدأ أسعار السيارة من 1,150,000 جنيه إلى 1,500,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 899,000 و1,095,000 جنيه.

كيا k4

كيا k4

تقدم كيا k4 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة تتراوح بين 123 أو 190 حصانًا، و151 أو 264 نيوتن متر من عزم الدوران حسب الفئة، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الفئات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,399,900 جنيه و 1,749,900 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات أسعار السيارات السيدان

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

