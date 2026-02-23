قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
كريم عاطف

يعد انفجار إطار السيارة من المواقف المفاجئة والخطرة، خصوصا عند السير بسرعات عالية، طريقة تصرف السائق في الثواني الأولى قد تصنع الفارق بين موقف يمكن السيطرة عليه وحادث خطير.

والتعامل الصحيح مع انفجار إطار السيارة يعتمد على الهدوء والتحكم وعدم التسرع، فالقيادة ‏الواعية والصيانة الدورية تظل خط الدفاع الأول لتفادي مثل هذه المواقف.‏

وخلال السطور التالية إليك الخطوات الصحيحة للتعامل مع انفجار إطار السيارة ‏:

1- حافظ على هدوئك وتمسك بالمقود جيدا

أهم رد فعل هو عدم الذعر، أمسك المقود بكلتا يديك بإحكام، وركز على إبقاء السيارة مستقرة قدر الإمكان، لأن السيارة قد تميل إلى جهة الإطار المتضرر.

2- لا تضغط على الفرامل فجأة

الفرملة العنيفة قد تؤدي إلى انحراف السيارة أو دورانها، الأفضل رفع قدمك عن دواسة الوقود وترك السيارة تفقد سرعتها تدريجيا.

3- ثبت اتجاه السيارة داخل مسارك

تجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ، حاول الحفاظ على خط سير مستقيم، وابتعد بهدوء عن أي مناورة حادة قد تزيد من فقدان التوازن.

4- خفض السرعة بطريقة آمنة

- في السيارات المانيوال: يمكن خفض السرعات تدريجيا إذا كانت السيارة تحت السيطرة.

- في السيارات الأوتوماتيكية: اترك ناقل الحركة يتعامل مع الأمر، مع الاستمرار في تخفيف السرعة بهدوء.

5- تجنب ردود الفعل المبالغ فيها

لا تستخدم فرامل اليد عند السرعات العالية، ولا تحاول التوقف بشكل مفاجئ، التدرج هو المفتاح الأساسي للسلامة في هذا الموقف.

6- استخدم الفرامل بلطف عند انخفاض السرعة

عندما تنخفض السرعة إلى مستوى آمن، يمكنك الضغط على الفرامل تدريجيا حتى تتوقف السيارة بالكامل في مكان مناسب وآمن بعيدا عن حركة المرور.

إطار السيارة انفجار إطار السيارة السيارة اخبار السيارات القيادة الامنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

انطلاق دور مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد

انطلاق مباريات اليوم الأول في الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بورسعيد بمشاركة 18 فريقًا

صرف الدقيق البلدي بديلاً للخبز المدعم عبر 36 مستودعًا بأسيوط

تموين أسيوط: صرف الدقيق البلدي بديلا للخبز المدعم عبر 36 مستودعا

محافظ المنيا خلال الفطار

محافظ المنيا يشارك العاملين بالديوان العام مأدبة إفطار جماعي

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد