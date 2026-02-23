ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

يعد انفجار إطار السيارة من المواقف المفاجئة والخطرة، خصوصا عند السير بسرعات عالية، طريقة تصرف السائق في الثواني الأولى قد تصنع الفارق بين موقف يمكن السيطرة عليه وحادث خطير.

والتعامل الصحيح مع انفجار إطار السيارة يعتمد على الهدوء والتحكم وعدم التسرع، فالقيادة ‏الواعية والصيانة الدورية تظل خط الدفاع الأول لتفادي مثل هذه المواقف.‏

وخلال السطور التالية إليك الخطوات الصحيحة للتعامل مع انفجار إطار السيارة ‏:

1- حافظ على هدوئك وتمسك بالمقود جيدا

أهم رد فعل هو عدم الذعر، أمسك المقود بكلتا يديك بإحكام، وركز على إبقاء السيارة مستقرة قدر الإمكان، لأن السيارة قد تميل إلى جهة الإطار المتضرر.

2- لا تضغط على الفرامل فجأة

الفرملة العنيفة قد تؤدي إلى انحراف السيارة أو دورانها، الأفضل رفع قدمك عن دواسة الوقود وترك السيارة تفقد سرعتها تدريجيا.

3- ثبت اتجاه السيارة داخل مسارك

تجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ، حاول الحفاظ على خط سير مستقيم، وابتعد بهدوء عن أي مناورة حادة قد تزيد من فقدان التوازن.

4- خفض السرعة بطريقة آمنة

- في السيارات المانيوال: يمكن خفض السرعات تدريجيا إذا كانت السيارة تحت السيطرة.

- في السيارات الأوتوماتيكية: اترك ناقل الحركة يتعامل مع الأمر، مع الاستمرار في تخفيف السرعة بهدوء.

5- تجنب ردود الفعل المبالغ فيها

لا تستخدم فرامل اليد عند السرعات العالية، ولا تحاول التوقف بشكل مفاجئ، التدرج هو المفتاح الأساسي للسلامة في هذا الموقف.

6- استخدم الفرامل بلطف عند انخفاض السرعة

عندما تنخفض السرعة إلى مستوى آمن، يمكنك الضغط على الفرامل تدريجيا حتى تتوقف السيارة بالكامل في مكان مناسب وآمن بعيدا عن حركة المرور.