قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة بالدوري
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين تدعو لتعزيز حوكمة حقوق الإنسان عالميا ورفض المعايير المزدوجة

الصين
الصين
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي ، اليوم "الاثنين"، أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول لتحسين حوكمة حقوق الإنسان عالميا وتعزيز التطور السليم لقضية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وأشار وانج، في كلمة ألقاها عبر خاصية الفيديو خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الوضع الدولي معقد ومتشابك، وأن حوكمة حقوق الإنسان العالمية والنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يواجهان اختبارات جديدة في ظل المتغيرات الراهنة.

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحتها الصين حظيت بدعم واستجابات من أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.

كما دعا إلى التمسك بالمساواة السيادية وصون الأهداف الأصلية لحوكمة حقوق الإنسان العالمية، مؤكدا أن الطريق الوحيد الذي يمكن أن يفتح آفاقا أوسع يتمثل في تطوير حقوق الإنسان بما يتماشى مع الظروف الوطنية الخاصة بكل دولة ويستجيب لاحتياجات شعوبها.

ولفت إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة القانون الدولي وتعزيز أسس حوكمة حقوق الإنسان العالمية، مشددا على ضرورة تمسك الدول ب"ـالقاعدة الذهبية"، المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، ورفض الأقوال والأفعال التي تخلق معايير مزدوجة باسم حقوق الإنسان.

وشدد على أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول لتعزيز التنمية والازدهار المشتركين والحفاظ على العدالة والإنصاف الدوليين والدفاع عن القيم المشتركة للبشرية، فضلا عن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للجميع، بما يضمن أن يستفيد العالم بأسره من تقدم حضارة حقوق الإنسان.

وزير الخارجية الصيني وانج يي تحسين حوكمة حقوق الإنسان عالميا تعزيز التطور السليم لقضية حقوق الإنسان

