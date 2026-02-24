مسلسل صحاب الأرض الحلقة 6.. مغامرة إياد نصار ومنة شلبي تحت القصف الإسرائيلي

شهد مسلسل صحاب الأرض تطورات مثيرة في الأحداث حيث يحاول السائق مصطفي “عصام السقا” إيجاد حل لتوصيل الجهاز الطبي الي الطبيبة سلمي “منة شلبي” في الشمال ويقترح دخول مع المتطوعين لمستشفي الميداني بينما سلمي تبحث عن الجهاز الطبي مع ناصر “إياد نصار” لتبدأ مغامرة الذهب الي إحدى المستشفي التى تم قصفها وأثناء تواجدهما فيها يهاجمهما طائرة الاستطلاعات الخاصة بقوات الاحتلال عديد من القصف الاسرئيلي وقررت سلمى الاستفادة من بعض المسلتزمات الطيبة الموجود داخل المستشفي المدمرة.

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.