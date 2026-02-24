قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
صحاب الارض الحلقة 6.. عمار يواجه الدبابات خلال طريق هروبه من غزة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة

صبري طلبه

كشفت فولكس فاجن الستار عن طراز  Le برو الجديد في السوق الصيني، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويستند هذا الإصدار إلى قاعدة تيجوان المعروفة، مع تطوير تقني واضح يتمثل في اعتماد منظومة هجينة حديثة.

فولكس فاجن Le برو والأداء الفني

تعتمد تيجوان Le برو على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 129 حصانًا، ومحرك كهربائي بقوة 197 حصانًا، مع حزمة بطاريات بسعة 22 كيلوواط ساعة، بينما يصل المدى الإجمالي للسيارة إلى نحو 1300 كيلومتر عند الجمع بين خزان الوقود والطاقة الكهربائية، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الهجينة طويلة المدى في هذه الشريحة.

فولكس فاجن Le برو 

مقصورة وتجهيزات فولكس فاجن تيجوان Le برو

زودت السيارة بشاشة لمس مركزية قياس 15 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو؛ ما يتيح تكاملًا سلسًا مع الهواتف الذكية، كما تأتي بـ لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة تعرض بيانات القيادة بشكل واضح أمام السائق.

فولكس فاجن Le برو 

وتضم المقصورة فتحة سقف بانورامية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأوامر الصوتية والأنظمة المختلفة، ويتوفر زر لتشغيل وإيقاف المحرك، مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل بحسب وضعية الجلوس، فضلًا عن نظام صوتي ترفيهي.

فولكس فاجن Le برو 

تصميم فولكس فاجن تيجوان Le برو

ترتكز تيجوان Le برو على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 و19 بوصة بحسب الفئة، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تتضمن الواجهة والخطوط الجانبية لمسات من الكروم، وتتوفر قضبان سقف مزدوجة على الجانبين، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

كما تضم السيارة مجموعة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، إضافة إلى كاميرا مساعدة لتعزيز الرؤية.

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون توقيتات الأمة قائمة على العلامات الشرعية

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

