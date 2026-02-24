بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة

كشفت فولكس فاجن الستار عن طراز Le برو الجديد في السوق الصيني، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويستند هذا الإصدار إلى قاعدة تيجوان المعروفة، مع تطوير تقني واضح يتمثل في اعتماد منظومة هجينة حديثة.

فولكس فاجن Le برو والأداء الفني

تعتمد تيجوان Le برو على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 129 حصانًا، ومحرك كهربائي بقوة 197 حصانًا، مع حزمة بطاريات بسعة 22 كيلوواط ساعة، بينما يصل المدى الإجمالي للسيارة إلى نحو 1300 كيلومتر عند الجمع بين خزان الوقود والطاقة الكهربائية، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الهجينة طويلة المدى في هذه الشريحة.

فولكس فاجن Le برو

مقصورة وتجهيزات فولكس فاجن تيجوان Le برو

زودت السيارة بشاشة لمس مركزية قياس 15 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو؛ ما يتيح تكاملًا سلسًا مع الهواتف الذكية، كما تأتي بـ لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة تعرض بيانات القيادة بشكل واضح أمام السائق.

فولكس فاجن Le برو

وتضم المقصورة فتحة سقف بانورامية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأوامر الصوتية والأنظمة المختلفة، ويتوفر زر لتشغيل وإيقاف المحرك، مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل بحسب وضعية الجلوس، فضلًا عن نظام صوتي ترفيهي.

فولكس فاجن Le برو

تصميم فولكس فاجن تيجوان Le برو

ترتكز تيجوان Le برو على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 و19 بوصة بحسب الفئة، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تتضمن الواجهة والخطوط الجانبية لمسات من الكروم، وتتوفر قضبان سقف مزدوجة على الجانبين، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

كما تضم السيارة مجموعة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، إضافة إلى كاميرا مساعدة لتعزيز الرؤية.