نادر شوقي يوضح سبب فشل انضمام الونش إلى الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، تفاصيل ما تردد حول محاولته تكرار سيناريو انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي مع محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، خلال فترة الانتقالات الماضية



زيزو حالة مختلفة

وأشار شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار إلى أن صفقة زيزو لا يمكن مقارنتها بأي صفقة أخرى، قائلاً: “زيزو قصة أخرى، لا تُقارن بأي شيء حدث قبلها، والونش كان عائدًا من الإصابة”



العرض المقدم للونش

وأضاف شوقي أن الونش لم يكن محل تقدير كافٍ داخل الزمالك، ولم يجدد عقده بعد، مما دفعه لوضع اسم اللاعب على طاولة المفاوضات والتحدث معه حول الانتقال للأهلي.

موقف الزمالك ومدربه



وأفاد شوقي بأن ميدو، المدير الفني للزمالك آنذاك، كان سعيدًا باستمرار الونش داخل صفوف الفريق، وهو ما جعل اللاعب يقرر البقاء مع ناديه الحالي.

تفاصيل اللقاء مع اللاعب



وكشف وكيل اللاعبين أنه التقى بالونش في منزله لمدة نصف ساعة، لكنه شدد على أن القرار النهائي كان للونش نفسه، حيث اختار الاستمرار مع الزمالك. وقال: “شعرت أن الونش كان قريبًا من الانضمام للأهلي، ثم فوجئت باختفائه، وربما حدث ذلك بعدما علموا أنني أتحدث معه بشأن الانتقال”.

أكد نادر شوقي أن عملية انتقال الونش للأهلي لم تفشل بسبب قلة الاهتمام أو ضعف العرض، بل كانت نتيجة رغبة اللاعب في البقاء مع الزمالك واستمرار تألقه ضمن صفوف الفريق، وأن دوره اقتصر على تقديم المقترحات فقط دون التدخل في القرار النهائي للاعب









