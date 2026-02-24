قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بكرة الأسد هيرجع لمكانه.. رسالة مثيرة من عمرو الدردير بعد فوز الأهلي

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي
محمد بدران   -  
يارا أمين

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مبروك للأهلي صدارة الدوري، 
هنكسب بكره وهنتصدر الدوري والأسد هيرجع لمكانه الطبيعي بكره وهنحتفل بالصدارة"

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي سموحة عمرو الدردير سيراميكا كليوباترا الزمالك

