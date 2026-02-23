800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بدأت تنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف منحة جديدة بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين بإجمالي 800 جنيه، كدعم إضافي على بطاقات التموين، وذلك ضمن حزمة استثنائية بمناسبة شهر رمضان 2026.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بهدف دعم القوة الشرائية للأسر المستحقة، خاصة خلال الشهر الكريم، حيث يزداد الإنفاق على السلع الغذائية الأساسية.

موعد صرف منحة التموين وعدد المستفيدين

أكدت وزارة التموين أن صرف المنحة بدأ فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور أن الوزارة اعتمدت نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المستحقين، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات.

طريقة إخطار المستحقين بالمنحة

حرصت الوزارة على تنويع وسائل الإخطار لضمان علم المواطنين باستحقاقهم، وذلك من خلال:

إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

ظهور رسالة واضحة على بون صرف الخبز المدعم تفيد باستحقاق المنحة الإضافية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إبلاغ جميع المستفيدين دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين للاستعلام.

آخر موعد لصرف منحة رمضان 2026

أعلنت وزارة التموين أن صرف المنحة يستمر لمدة شهرين، هما مارس وأبريل 2026، على أن يكون شهر أبريل هو آخر موعد لصرف الدعم الإضافي.

وتصل التكلفة الإجمالية للمنحة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، ما يعكس حجم الدعم الموجه للأسر المستفيدة في هذه المرحلة.

طريقة الحصول على منحة رمضان

يحصل المواطن المستحق على مبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مؤهلة، ويمكن استخدام هذا المبلغ لشراء السلع التموينية المتاحة داخل المنافذ المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، حيث يتم تفعيل المنحة تلقائيًا على البطاقة.

قائمة السلع المتاحة والأسعار الرسمية

أتاحت الوزارة حرية اختيار السلع من بين نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين، مع وضع ضوابط للصرف الشهري لضمان العدالة في التوزيع، وجاءت أبرز السلع كالتالي:

السكر الحر: حتى 4 كيلوجرامات بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

حتى 4 كيلوجرامات بسعر 28 جنيهًا للكيلو. الأرز المعبأ: حتى 3 كيلوجرامات بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

حتى 3 كيلوجرامات بسعر 24 جنيهًا للكيلو. زيت الطعام: حتى 3 عبوات بسعر 48 جنيهًا لعبوة 700 مللي و54 جنيهًا لعبوة 800 مللي.

حتى 3 عبوات بسعر 48 جنيهًا لعبوة 700 مللي و54 جنيهًا لعبوة 800 مللي. المكرونة (350 جم): حتى 6 عبوات بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

إجراءات رقابية لضمان توافر السلع

وفي سياق متصل، عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة ضخ السلع بالمنافذ، حيث تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف 30% فورًا من قيمة تأمين السلع لمنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين من مخازن الجملة.

كما تقرر إتاحة عدد استعاضات مفتوح طوال فترة صرف المنحة، لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على نحو 40 ألف منفذ تمويني لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب.

وتؤكد الوزارة استمرار المتابعة اليومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المحدد، خاصة مع تزايد الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.