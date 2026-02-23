قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

منحة التموين
منحة التموين
عبد العزيز جمال

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بدأت تنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف منحة جديدة بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين بإجمالي 800 جنيه، كدعم إضافي على بطاقات التموين، وذلك ضمن حزمة استثنائية بمناسبة شهر رمضان 2026.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بهدف دعم القوة الشرائية للأسر المستحقة، خاصة خلال الشهر الكريم، حيث يزداد الإنفاق على السلع الغذائية الأساسية.

موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين

موعد صرف منحة التموين وعدد المستفيدين

أكدت وزارة التموين أن صرف المنحة بدأ فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور أن الوزارة اعتمدت نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المستحقين، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات.

طريقة إخطار المستحقين بالمنحة

حرصت الوزارة على تنويع وسائل الإخطار لضمان علم المواطنين باستحقاقهم، وذلك من خلال:

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

  • إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.
  • ظهور رسالة واضحة على بون صرف الخبز المدعم تفيد باستحقاق المنحة الإضافية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إبلاغ جميع المستفيدين دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين للاستعلام.

آخر موعد لصرف منحة رمضان 2026

أعلنت وزارة التموين أن صرف المنحة يستمر لمدة شهرين، هما مارس وأبريل 2026، على أن يكون شهر أبريل هو آخر موعد لصرف الدعم الإضافي.

وتصل التكلفة الإجمالية للمنحة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، ما يعكس حجم الدعم الموجه للأسر المستفيدة في هذه المرحلة.

طريقة الحصول على منحة رمضان

يحصل المواطن المستحق على مبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مؤهلة، ويمكن استخدام هذا المبلغ لشراء السلع التموينية المتاحة داخل المنافذ المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، حيث يتم تفعيل المنحة تلقائيًا على البطاقة.

قائمة السلع المتاحة والأسعار الرسمية

أتاحت الوزارة حرية اختيار السلع من بين نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين، مع وضع ضوابط للصرف الشهري لضمان العدالة في التوزيع، وجاءت أبرز السلع كالتالي:

  • السكر الحر: حتى 4 كيلوجرامات بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
  • الأرز المعبأ: حتى 3 كيلوجرامات بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
  • زيت الطعام: حتى 3 عبوات بسعر 48 جنيهًا لعبوة 700 مللي و54 جنيهًا لعبوة 800 مللي.
  • المكرونة (350 جم): حتى 6 عبوات بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

إجراءات رقابية لضمان توافر السلع

وفي سياق متصل، عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة ضخ السلع بالمنافذ، حيث تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف 30% فورًا من قيمة تأمين السلع لمنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين من مخازن الجملة.

رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

كما تقرر إتاحة عدد استعاضات مفتوح طوال فترة صرف المنحة، لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على نحو 40 ألف منفذ تمويني لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب.

وتؤكد الوزارة استمرار المتابعة اليومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المحدد، خاصة مع تزايد الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.

التموين بطاقات التموين موعد صرف منحة التموين منحة التموين آخر موعد لصرف منحة رمضان 2026 آخر موعد لصرف الدعم الإضافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

اتنين غيرنا

5 شخصيات لآسر ياسين ودينا الشربيني في اتنين غيرنا

نهاوند سري

نهاوند سري توجه نصيحة ذهبية لجمهورها: لا تشارك حلمك قبل نضوجه

جوري بكر مع يمني بدراوي

جوري بكر في بين السطور: الشهرة مش سهلة وحلمي أرجع أتجوز

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد