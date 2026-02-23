خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على تألق لاعب النادي الأهلي يوسف بلعمري، بعد تصريحات المدير الفني ييس توروب.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “يس توروب من أسبوعين اتريق على زملائنا الصحفيين لما قالوله انهم شايفين ان يوسف بلعمري أحسن من كوكا وهو كان شايف العكس، وقالهم كده بقى فيه 30 مدير فني بيفهموا أحسن مني. أداء بلعمري اكد فعلا ان الـ 30 صحفي دول فعلا بيفهموا احسن منه”.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب تشكيل الفريق لمواجهة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – بيكهام– ياسين– بلعمري

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان.

خط الهجوم: امام عاشور – بن شرقي– مروان عثمان.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 35 التي تجمع بين الأهلي وسموحة، حيث سبق وتواجها معا في 34 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 34 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات بينما تلقى الأهلي الهزيمة في 6 مباريات.