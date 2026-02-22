عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

فإنه من مظاهر الأجواء الرمضانية الاستعدادات المذهلة بكآفة صنوفها خصوصا فى الأحياء الشعبية فتعلن حالة الطوارئ فى الشوارع والزينات تملأ الشرفات ، وأضواء الزينة تزين الطرقات وتزدان مآذن المساجد بالتكبيرات وصلاة العشاء والتراويح تملأ الساحات ، والمقاهي والملاهي تزخر بروادها والخيام الرمضانية والهناجر تعج بالأمسيات الثقافية إلى وقت السحور.

ومن فولكورولنا الشعبي، أغنيات المسحراتي بصوت سيد مكاوي الشجي الجميل ، اصحى يا نايم ، وحد الدايم ، وحد الرزاق ، رمضان كريم ، ثم نسمعه يكرر الموال ، السعي للصوم خير من النوم.

استوقفتني هذه العبارة ، على الرغم من أنني كنت اسمعها واتلذذ بسماعها وأرددها خلفه ، وحتى منذ كنت صغيرا دوما ما كنت أنشدها وسط زملائي فى المدرسة ، لم أكن أدرك فحواها ، ومع مرور الوقت أدركت أن الإنسان عليه أن يستعد جيدا للصوم وأن يعد سحوره ويؤخره ولا يعجله لحديث النبي صل الله عليه وسلم ، اخروا السحور وعجلوا الإفطار ، ثم بعد السحور لا تجعلوا البدن ينام بل استعدوا لصلاة الفجر في جماعة لتعمروا مساجد الله ، أدركت ذلك جيدا.

وعندما اتسعت مداركي الفكرية وتعمقت في دراساتي وكتبت بحوثي وتعمقت في كتاباتي التأويلية ، أتتني فكرة ، هي لماذا لا نوظف هذه العبارة الخالدة من الفلوكولور الشعبي ونأولها موظفين إياها لخدمة قضية مهمة ألا وهي أن رمضان المعظم الذي عظمه الله لا يكون شهرا للنوم والتكاسل والتواكل ، بل شهر كانت فيه الفتوحات العظيمة والانتصارات العملاقة ، ولنا فى الفاتحين الغازين في سبيل الله الأسوة والقدوة الحسنة ، فما سمعنا من سيرة الصحابة أنهم ناموا وتقاعسوا وتكاسوا عن الجهاد في سبيل الله في رمضان ، بل امتطوا جيادهم ولبسوا دروعهم واستلوا سيوفهم نصرة لدين الله ، فما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا ، بل سمعنا علي بن أبي طالب يقول أحب الأعمال إلي الصوم في حر رمضان ، وما سمعناه يقول أحب الأعمال إلى قلبي النوم في رمضان لأن الحر شديد والقيظ تذبل معه العيون والجفون.

نعم نأولها فنقول السعي في الصوم ، بدلا من القول السعي للصوم ، فكلاهما لا يخل بالمعني ولا يخرجه عن سياقه ، وإنما محاولة من جانبي لتوظيف العبارة لشحذ الهمم للعمل والجد والاجتهاد في رمضان ، فإن كنا نعمل في غير رمضان فينبغي أن يزداد عملنا في نهار رمضان حتى يزداد الأجر والثواب ، فقد رأينا مجاهدين يعملون في أعمال شاقة فى نهار رمضان يتصببون عرقا من شدة الحر فشاهدنا من يمتهن مهنة الحدادة والبناء ، ورأينا من يحمل الطوب على ظهره ومن يعمل في مخبز أمام الأفران ولم يكلوا ولم يملوا ولم يفطروا وواصلوا صوهم طالبين المدد والعون من الله تعالى.

رمضان شهر يحبه الله ويحب الله ومن أحبه الله عظمه وأكرمه ومن مظاهر تكريم الله لهذا الشهر أن وهبه لنا إكراما لنا نحن أمة محمد والأجر فيه مضاعف.

رمضان ليس شهرا للنوم والسهر للصباح ، بل ولساعات متأخرة من الصبح ، ثم الذهاب للنوم إلى أذان المغرب ، أي صيام هذه ، رب صائم لم يناله من صومه إلا الجوع والعطش حتى هذه لن يحصلها النائم فهو لن يشعر لا بجوع ولا بعطش فأي أجر ينتظره من الله تعالى.

نعم السعي فى الصوم إلى طلب الرزق فى البكور بعد شروق الشمس وأنت صائم فإن الله سييسر لك الرزق وسيفتح لك أبوابه لأنك طرقت باب كريم فما بالك إذا ما طرقته وأنت صائم.

فطلب الرزق في شتى صوره سيكثره الله تعالى وسيزيده ويطرح فيه البركة فى رمضان ، فالطالب إذا لم يتكاسل عن الذهاب إلي مدرسته أو إلى جامعته وبكر بالذهاب إلى قاعات درسه فإن نسبة تحصيله ستزيد وهذا ما وثقته الأوساط الطبية أن تحصيل المعلومات يكون أفضل بكثير والإنسان غير ممتلأ البطن ، فإذا ما امتلأت البطون غابت العقول وسيصاب المرء بالوخم وستتغيب العقول ، فأقول لأبنائنا الطلاب لا تتكاسلوا عن أداء مهامكم المكلفين بها بحجة أنكم صائمون فالصوم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون عائقا لكم عن ذهابكم إلى مدارسكم وجامعاتكم ومعاهدكم.

كذلك أقول للأساتذة الذين يتراخون عن أداء واجباتهم ويؤجلون محاضراتهم أو يتفنون فى اضاعتها بشتى الطرق بحجة الصوم وأن الجو حر وأنا المسافة بعيدة والمدرجات بعيدة ، أقول لهم واذكرهم وأذكر نفسي أن الأجر من الله تعالى على قدر المشقة ، واذكرهم أن الأبطال الغزاة الفاتحين كانوا يقضون الليالي والنهار على ظهور الخيل يقطعون آلاف الأميال غازين في سبيل الله صائمين زاد أجسادهم القليل من التمر والماء ، وزواد قلوبهم التقوى والإيمان متسلحين بقوله تعالى (واتقون يا أولي الألباب) فإذا ما اجتمع الصوم مع العمل تحققت التقوى وتحقق قوله تعالى لعلكم تتقون.

كل سبل الراحة والطمأنينة متوفرة الآن ، كل سبل الرفاهية موجود ولله الحمد ، مراوح ، مكيفات ، أمن وأمان وسلم وسلام واستقرار ، فلم التكاسل والتراخي ، هل هذه الرفاهية تجعلنا نتكاسل وننام ، لا والله ، هذه نعم أنعم الله بها علينا فمن باب أولى نحافظ عليها ، كيف بشكر المنعم وشكر المنعم بأداء حقه تعالى ، وحقه علينا أن ننفذ ما أمرنا به ، ألم يأمرنا بالعمل ، ألم يقل تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، فدعوته للعمل ، لصالحنا ولصالح مقومات حياتنا وتحقيق مصلحتنا وعمارة أرضنا وبناء مجتمعاتنا ، فالمجتمع لا يبنى بالتواكل واللامبالاة ولكن بالعمل الجاد كل في مكانه ، فكما ذكرنا المعلم نقيس على ذلك كل الحرف والمهن الأخرى ،فالطيب يداوي ، يد تداوي ، المزارع يزرع يد تزرع ، الباني يبني يد تبني ، الحراس المرابطون على الحدود ، حماة الأوطان ، كل في مكانه يؤدي عمله بحب لا بامتعاض أو ضيق لأنه صائم ، فالصوم دواء لكل داء ، دواء من الأسقام والأوجاع ، دواء لداء الكسل ، فالصوم ينشط غدد الجسد فيكتسب حيوية ونشاطا ، ولو أخذنا المسألة من ناحية التسلية فإن العمل فى الصوم يسلي الصائم فلا يشعر بالوقت ولن يشعر بعطش أو جوع وسيمر يومه بسرعة لأنه قضاه فى طاعة الله تعالى.

نعم الصوم تخلي وتحلى ، تخلى عن كل الصفات السلبية ومنها التراخي والتكاسل وتحلي بالفضائل وعلى رأسها فضيلة العمل.

حقا السعى فى الصوم خير من النوم ، خير من الوخم والخمول ، فهيا لا نتكاسل ولا نتراخى ونشمر سواعد الجد ونزيد من انتاجنا فترة صيامنا أكثر من فترة فطرنا لأن بعد الإفطار سيثقل الجسد.

حقا السعي فى الصوم خير من النوم.

أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة.