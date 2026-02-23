قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى التقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق في الدورة الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري، وذلك في ظل حالة الجدل التحكيمي التي شهدتها المنافسات مؤخرًا.

وكتب الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "تقارير- مصدر من الأهلي: سنطلب حكاما أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز".

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.