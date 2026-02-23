فتحى سند: الأهلي وجد ضالته فى الظهير الأيسر بالتعاقد مع يوسف بلعمري

قدم الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري أوراق اعتماده في ظهوره الأول، بصفة أساسية في تشكيل الأهلي، خلال مواجهة الجونة، التي أقيمت الخميس الماضي ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي فتحى سند ، عبر حسابه على فيسبوك "يوسف بلعمري ممكن يثبت أقدامه في التشكيل، لأن شكله وأداؤه في الملعب بيقول كده.. بلعمري ظهير أيسر بيتواجد دفاعيًا بشكل جيد، وبنشوفه كتير جدًا في الأدوار الهجومية.. واضح إنه حافظ مهام مركز الظهير الأيسر بشكل كبير.. وأعتقد أن توروب وجد ضالته في يوسف بلعمري".

وشارك بلعمري لأول مرة في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، الذي دفع به المدرب ييس توروب، في مواجهة الجونة، التي حسمها المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله إمام عاشور.

ونجح بلعمري في جذب أنظار جماهير الأهلي، بعدما قدم مستوى مميز، وساهم في صناعة عدة فرص لفريقه، كما تألق في التصدي لهجمات خطيرة للضيوف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.