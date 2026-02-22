رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

تستمر الفنانة الشابة لينا صوفيا، في تقديم أداء مميز، خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "وننسى اللي كان"، المذاع عبر قناة “mbc مصر "، ومنصة "شاهد".

وتقدم لينا شخصية "يارا، ابنة كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان خالد سرحان الذي عين لها سائق خاص بها بعد المناقشة الحادة التي حدثت بينهما الحلقة الماضية.

وأنزعجت لينا من هذا الأمر في البداية، مؤكدة أنه ليس سائق خاص بها بل جاسوس يتتبع حركاتها، وحاولت لينا أن تفهمه تفاصيل الموضوع كاملة وأنها أعجبت بشخص يحبها فقط.

ووجه لها خالد سرحان قواعد معينة وهي أن لا تخرج مع صديقها في أي مكان، وأن ياسين سيفضل معها دائما لكي يطمئن، وغادرت لينا المنزل وهي غاضبة من الحديث، بعد أن أكد لها خالد سرحان أنه رجل صعيدي يرفض تلك الأمور.



وتقابل لينا، ياسين السائق الخاص بها وتخبره بالمكان التي تريد الذهاب له عن طريق إرسال الموقع عبر هاتفه المحمول، وتفعل كما فعلت والدتها مع الحارس الشخصي الجديد لها، وتسأله عن تعليمه وهل أكمل دراسته أم لا؟

أبطال مسلسل ننسى اللي كان

وتشارك لينا صوفيا في مسلسل ننسى اللي كان، رفقة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، سينتيا خليفة،وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري.