كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

لقي الطالب معتصم زكريا محروس، 14 عامًا، مصرعه في حادث أليم أثناء مشاركته في توزيع وجبات الإفطار على المارة قبل أذان المغرب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.





وكان الفقيد طالبًا بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد أحمد حسين للغات، ولاعبًا بفريق تحت 15 عامًا بنادي العمال، حيث عُرف بموهبته الكروية وأخلاقه الطيبة.





تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة.





وسادت حالة من الحزن بين أهالي المدينة وأصدقائه، الذين أكدوا حرصه على الصلاة وحبه لفعل الخير.





