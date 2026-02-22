حزن كنسي بالإسكندرية بعد نياحة القمص تادرس عطية الله

توفي، اليوم ، القمص تادرس عطية الله إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس – مطار النزهة بالإسكندرية، عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد خدمة كهنوتية قاربت 29 عامًا، إذ انتقل إلى الأمجاد السماوية إثر حادث أليم بمنطقة محرم بك غرب الإسكندرية، بعد سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الحادث.

وُلد الأب المتنيح في 9 أغسطس 1963، وسيم كاهنًا في 7 سبتمبر 1997 بيد قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وعُرف القمص تادرس بعطائه الواسع في مجالات اللاهوت والعقائد وشؤون الأسرة، وله مؤلفات عديدة في هذه المجالات، كما خدم أستاذًا لمادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وأسهم في إعداد أجيال من الدارسين والخدام بروح رعوية وعلمية مميزة.

ونعت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية الأب المتنيح، حيث تقدمت برئاسة القمص أندراوس متى عميد الكلية، ومجلسها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة، بخالص التعزية لأسرة الأب المبارك، مشيدةً بإخلاصه في الخدمة وعطائه التعليمي الممتد عبر سنوات طويلة.