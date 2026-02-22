قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
وظائف جامعة عين شمس 2026.. قدم الان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حزن كنسي بالإسكندرية بعد نياحة القمص تادرس عطية الله

القمص تادرس عطية الله
القمص تادرس عطية الله
ميرنا رزق

توفي، اليوم ، القمص تادرس عطية الله إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس – مطار النزهة بالإسكندرية، عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد خدمة كهنوتية قاربت 29 عامًا، إذ انتقل إلى الأمجاد السماوية إثر حادث أليم بمنطقة محرم بك غرب الإسكندرية، بعد سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الحادث.

وُلد الأب المتنيح في 9 أغسطس 1963، وسيم كاهنًا في 7 سبتمبر 1997 بيد قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وعُرف القمص تادرس بعطائه الواسع في مجالات اللاهوت والعقائد وشؤون الأسرة، وله مؤلفات عديدة في هذه المجالات، كما خدم أستاذًا لمادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وأسهم في إعداد أجيال من الدارسين والخدام بروح رعوية وعلمية مميزة.

ونعت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية الأب المتنيح، حيث تقدمت برئاسة القمص أندراوس متى عميد الكلية، ومجلسها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة، بخالص التعزية لأسرة الأب المبارك، مشيدةً بإخلاصه في الخدمة وعطائه التعليمي الممتد عبر سنوات طويلة.

القمص تادرس عطية الله البابا شنودة الثالث البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكلية الإكليريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بمشاركة 18 فريقاً مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية

بمشاركة 18 فريق.. مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يعقد اجتماعه الأول برؤساء المدن لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

ضبط 620 من الألعاب النارية مجهولة المصدر بديروط

أسيوط.. ضبط 620 قطعة من الألعاب النارية مجهولة المصدر في ديروط

بالصور

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

المزيد