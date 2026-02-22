قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة
صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة
عبد الفتاح تركي

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ 1 مارس وزيادات لفئات جديدة.. يشهد ملف المعاشات في مصر حالة من الترقب الواسع بين أصحاب المعاشات وكبار السن، مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر مارس 2026، خاصة في ظل تفعيل زيادات جديدة لفئات محددة، بالتزامن مع انتهاء شهر فبراير، ما يعزّز من اهتمام المواطنين بمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد الصرف وآليات الحصول على المستحقات بسهولة ويسر.

الموعد الرسمي لصرف معاشات مارس 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 مارس 2026، وذلك لنحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، على أن تستمر عملية الصرف بشكل تدريجي حتى نهاية الشهر، وفقًا للآليات المعتمدة التي تستهدف تقليل التكدس والزحام، وتسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية في أجواء منظمة وآمنة.

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

آليات صرف المعاشات وتيسير الحصول عليها

وفرت الهيئة عددًا من الوسائل المتنوعة لصرف معاشات شهر مارس 2026، في إطار خطة شاملة تهدف إلى التيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن صرف المعاشات من خلال منافذ متعددة تتيح مرونة كبيرة في الاختيار.

وتشمل وسائل الصرف الآتية: منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وهو ما يسهم في توزيع الضغط على منافذ الصرف المختلفة ويحد من الازدحام.

زيادة المرتبات والمعاشات2026

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تُمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة المعاش بسهولة باستخدام الرقم القومي، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

ويمكن إتمام عملية الاستعلام من خلال الخطوات الآتية: الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية، وبعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش، ثم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش أو المستحق عنه، وبعد استكمال هذه الخطوات تظهر تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة المستحقة بالجنيه المصري بشكل واضح ومباشر.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الفئات المستحقة لزيادة المعاش في مارس 2026

أوضحت الهيئة أن الزيادات التي تم تطبيقها في قيمة المعاش اعتبارًا من يناير 2026 تشمل المواطنين الذين يبلغون سن التقاعد القانونية في أي يوم أو شهر خلال عام 2026، وهو ما يعني أن شهر مارس سيشهد انضمام فئة جديدة من المستفيدين من هذه الزيادة، وهم المواطنون الذين يبلغون سن المعاش خلال هذا الشهر.

وتأتي هذه الزيادات ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش منذ عام 2025 وحتى 2026 من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بزيادة قدرها 260 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش خلال نفس الفترة من 11 ألفًا و600 جنيه إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، بزيادة تبلغ 1760 جنيهًا.

صرف معاشات نوفمبر

حقيقة زيادة المعاشات الحالية وتطبيق القانون

في الوقت نفسه، أكدت الهيئة أن أصحاب المعاشات الحاليين سيستمرون في صرف مستحقاتهم كما هي دون أي زيادات جديدة خلال شهر مارس 2026، حيث يتم إقرار الزيادة السنوية لهم في شهر يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات زيادة المعاشات بشكل دوري.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. القضاء الإداري يحسم الأمر

ويعكس هذا التنظيم التزام الدولة بتطبيق قواعد واضحة ومستقرة لصرف المعاشات وزيادتها، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الفئات المستحقة، مع الحفاظ على استدامة نظام التأمينات الاجتماعية.

