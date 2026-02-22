ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي توتنهام وآرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

افتتح التسجيل فريق أرسنال عن طريق إيبيريشي إيز في الدقيقة 32، وتعادل راندال كولو مواني لفريق توتنهام في الدقيقة 34 من انطلاق المباراة.

أعلن إيجور تيودور وميكيل أرتيتا، مدربا توتنهام وأرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة ديربي شمال لندن المرتقبة، التي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل أهمية مضاعفة لصراع القمة والهروب من القاع.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بييرو هينكابي – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيبيرتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

توتنهام يدخل المواجهة بتشكيل يضم فيكاريو في حراسة المرمى، وأمامه ثلاثي الدفاع دراجوسن وسبينز وفان دي فين، وفي الوسط بالينها وتشافي سيمونز وبيسوما وكالاجير، بينما يقود الهجوم الثلاثي سار وجراي وكولو مواني.

المواجهة تحظى بأهمية كبيرة، حيث يسعى آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات التي عطلت مسيرته، بينما يتطلع توتنهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة تعزز موقعه في جدول الترتيب.