رياضة

موعد مباراة مباراة أرسنال ضد توتنهام والقنوات الناقلة

أرسنال
عبدالله هشام

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلا على منافسه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين، ليس فقط بسبب الطابع التنافسي التاريخي بينهما، ولكن أيضًا لتأثيرها المباشر على شكل جدول الترتيب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

 

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام 

وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل أرسنال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة. في المقابل.

ويعاني توتنهام هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، ما يجعله في حاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

صراع الصدارة يشتعل

ويأمل أرسنال في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة. 

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، ما يزيد من الضغط على المتصدر لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار بثبات نحو اللقب.

يذكر أن أرسنال خاض مؤخرًا مباراة مقدمة من الجولة الحادية والثلاثين أمام وولفرهامبتون، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يجعل الفريق أكثر حرصًا على العودة لطريق الانتصارات في ديربي الليلة.

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
جيب جلاديتور
