خلفا لفرانك .. تقارير تكشف عن مدرب توتنهام الجديد

أفاد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سيُعين إيجور تيودور، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول، حتى نهاية الموسم، عقب إقالة مدربه توماس فرانك، بعد ابتعاد الفريق بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط بالبريميرليج.

وقاد تيودور، الذي سبق له تدريب العديد من الأندية في أوروبا بينها غلطة سراي وأولمبيك مرسيليا، يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن تيودور وافق على عقد قصير الأجل لتدريب النادي اللندني.

وقاد المدرب الكرواتي – البالغ من العمر 47 عاما - يوفنتوس للمركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكنه أُقيل في أكتوبر - بعد سبعة شهور من تعيينه - عقب سلسلة من ثماني مباريات دون انتصار في كافة المسابقات.

وسيخوض تيودور اختبارًا صعبًا عندما يقود أول مباراة له ضد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وغريمه اللدود أرسنال في قمة شمال لندن يوم 22 فبراير الحالي.

ويحتل فريق توتنهام حاليا المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.