نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن أسامة فيصل لم يتلقَّ أي عرض رسمي من النادي الأهلي، مشددًا على أن اللاعب يفضل الاستمرار داخل صفوف البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نصار، في تصريحات مع الكابتن أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، أن عقد أسامة فيصل ممتد مع النادي لمدة 3 مواسم، وأن ما أُثير حول عروض خارجية؛ يقتصر على “استطلاع شفهي” من أحد أندية الدوري الروسي، دون وجود أي عرض رسمي.

وأضاف رئيس البنك الأهلي، أنه لا توجد أي خلافات مع نادي غزل المحلة بشأن “نسبة إعادة بيع” عمرو الجزار، مؤكداً أن العلاقة بين الناديين تسير بشكل طبيعي وفق الاتفاقات المبرمة.