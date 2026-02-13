بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

تستهدف البنوك المصرية من خلال توجيهات البنك المركزي لها بالعمل على تسخير كافة الجهود والامكانات لدخول أكبر قدر من الشرائح الجديدة للجهاز المصرفي وتقديم خدمات مصرفية لهم .

بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بواقع 1% على كافة المعاملات المصرفية في أول اجتماع مسجل لدي لجنة السياسات النقدية؛ فإن عددًا من العملاء يبحثون علي تسريع وتيرة الاستفادة من ثرواتهم ومدخراتهم في شراء الشهادات.

من بين تلك البنوك التي توفر شراء شهادات ادخار بعائد مرتفع داخل البنوك هو البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية حيث يستمر البنك في طرح شهادات ادخار بعائد تنافسي منها :

الشهادة البلاتنية ذات العائد المتغير

يتم شراء الشهادة بحد أدني 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد 20.25% متغير

مزايا الشهادة

يتم حساب العائد كل 3 شهور

يمكن الإقتراض بضمان الشهادة

تساعد علي اصدار بطاقات إئتمان بأنواعها بضمان الشهادة

يمكن للعميل استرداد قيمتها بعد 6 شهور من تاريخ الشراء

يتم حساب العائد في اليوم التالي من الشراء.

شهادة بلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

يتم شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3سنوات بعائد متدرج يبدأ من 22% في أول سنة من الشراء ثم 17.5% في السنة الثانية من الشراء و 13% في السنة الثالثة من الشراء.

مزايا الشهادة

يتم حساب العائد كل عام

يمكن الإقتراض بضمان الشهادة

تساعد علي اصدار بطاقات إئتمان بأنواعها بضمان الشهادة

يمكن للعميل استرداد قيمتها بعد 6 شهور من تاريخ الشراء

يتم حساب العائد في اليوم التالي من الشراء.

شهادة بلاتينية بعائد شهري متدرج

يتم شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بحيث يتم احتساب العائد شهريا في السنة الأولي بنسبة 21% و الثانية بـ 16,25% و الثالثة بـ12% .

مزايا الشهادة