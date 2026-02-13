قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

صورة المجني عليه والعمدة
صورة المجني عليه والعمدة
أحمد العيسوي

في تطور جديد لواقعة التشهير التي هزّت قرية “ميت عاصم” التابعة لمركز بنها، ظهرت أول صور للشاب المجني عليه بعد تعرضه للاعتداء والإهانة في الشارع، بينما تصاعدت الاتهامات لتطال عمدة القرية، وفق روايات متداولة بين الأهالي وأصدقاء الشاب.

اتهامات مباشرة للعمدة

أحد أصدقاء الشاب كشف تفاصيل جديدة، مؤكدًا أن عمدة القرية تدخل في الواقعة، وتعدّى على الشاب بالضرب وصفعه أكثر من مرة أمام الحضور. وبحسب روايته، فإن العمدة برر تدخله بأنه أراد “إنهاء الموضوع” واحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

هذه الاتهامات، إن صحت، تضع علامات استفهام كبيرة حول طبيعة التدخل، خاصة أن الواقعة شهدت اعتداءً علنيًا وتشهيرًا واسعًا، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين عدد من أبناء القرية.

رواية جديدة من أهل القرية

ووفقًا لروايات متداولة بين بعض أهالي “ميت عاصم”، فإن أصل الخلاف يعود إلى تقدم الشاب لخطبة فتاة من أبناء القرية، إلا أن أسرتها رفضت الارتباط، بينما قيل إن الفتاة كانت متمسكة به.

وتضيف الروايات أن الفتاة اختفت لفترة قصيرة، مما دفع أسرتها إلى اتهام الشاب بخطفها، قبل أن يتحول الأمر إلى ما وصفه شهود بـ”محاكمة شعبية” في منتصف الشارع. هناك، تم إجبار الشاب على ارتداء بدلة رقص نسائية، والاعتداء عليه أمام المارة، في محاولة لكسر هيبته والتشهير به.

مطالب بالتحقيق وكشف الملابسات

عدد من الأهالي طالبوا بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقيقة كاملة، مؤكدين أن الفصل في مثل هذه الوقائع يجب أن يكون عبر الجهات المختصة فقط، بعيدًا عن أي محاكمات شعبية أو تصرفات فردية قد تزيد الأمور تعقيدًا.

وتبقى واقعة “ميت عاصم” في بنها مثالًا صارخًا على كيف يمكن لخلاف اجتماعي أن يتحول إلى أزمة كبرى، تتداخل فيها الاتهامات، وتتطلب كلمة فاصلة من القانون لحماية حقوق جميع الأطراف.

بنها الشاب القرية العمدة ميت عاصم بدلة رقص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

جاسكو وايثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

البترول: جاسكو وإيثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

العملات العربية

سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026

سعر الدولار

تراجع 13 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد