ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تحذيره بأن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنجح المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنهم سينجحون. وإذا لم ينجحوا، فسيكون يومًا عصيبًا لإيران".

يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط وسط التوترات المستمرة مع إيران.

وقد أُبلغت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس فورد" بمغادرتها منطقة الكاريبي وتوجهها إلى الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على القرار.

وتتواجد مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن ترامب أمر البنتاجون بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط التوترات مع إيران.