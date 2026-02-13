قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار جمعة: الأمن النفسي أساس الاستقرار.. والإيمان طريق الطمأنينة في زمن الاضطراب

مختار جمعة
مختار جمعة
محمد البدوي

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية، رغم أهمية الجيش والشرطة في حماية مقدرات الوطن؛ بل تمتد لتشمل مفهومًا أشمل للأمن، يتصدره الأمن النفسي والاجتماعي باعتباره الركيزة الحقيقية للاستقرار.

العالم يشهد تطورات متسارعة 

وأشار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إلى أن العالم يشهد تطورات متسارعة تؤثر على مختلف الدول، سلبًا أو إيجابًا، مؤكدًا أن مصر استطاعت الحفاظ على اتزانها الاستراتيجي وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، بما عزز مكانتها واحترامها على الساحة الدولية.

وأوضح أن الأمن النفسي لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، وإنما ينبع من الإيمان العميق بالله، وإتقان العمل، والشعور بالمسؤولية، مؤكدًا أن الإيمان والأمن والأمانة جذور متصلة لا تنفصل، وأن الاعتماد على الله يمنح الإنسان طمأنينة وثباتًا في مواجهة الأزمات.

وتناول جمعة بعض الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخرًا، مثل حوادث العنف الأسري الناتجة عن خلافات مادية، معتبرًا أنها تعكس خللًا في البناء النفسي والقيمي.

كما دعا إلى العودة إلى القيم الدينية وتعزيز روح التفاؤل، خاصة مع استقبال شهر رمضان.

مواجهة التحديات

وأكد أن اليأس أخطر ما يواجه المجتمعات؛ لأن الإنسان المحبط لا يستطيع أن ينتج أو يبني، بينما يظل الأمل والإيمان هما السلاح الحقيقي في مواجهة التحديات، مستشهدًا بسيدنا زكريا عليه السلام الذي تمسك بالرجاء رغم طول الانتظار.

محمد مختار جمعة الأوقاف قوة الدولة الأمن النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صندوق التنمية

أصل حكاية صندوق التنمية الثقافية في مصر

ATM

حيلة جديدة لسرقة الأموال من الـATM بدون بطاقة مصرفية.. ما القصة؟

محمد صلاح

ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد