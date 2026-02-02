محمد مختار جمعة: 70% من المساجد كانت تحت سيطرة المتشددين واستعادتها لم يكن أمرًا سهلًا

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن حجم التحديات الخطيرة التي واجهتها الوزارة في بداية توليه المسؤولية، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من المساجد كانت خاضعة لسيطرة جماعات متشددة، ما تسبب في أزمات حقيقية داخل بيوت الله.

وأوضح جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نحو 70% من المساجد في ذلك الوقت كانت واقعة تحت نفوذ هذه الجماعات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الخطاب الديني، بل وتسبب في مشاحنات وخلافات داخل بعض المساجد.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن استعادة المساجد من أيدي المتشددين لم تكن مهمة سهلة، بل واجهت مقاومة شديدة، مؤكدًا أن الدولة خاضت معركة فكرية وتنظيمية من أجل إعادة المساجد إلى دورها الحقيقي في نشر القيم الوسطية والتسامح.

وأضاف أن كتاب «أسرار» كشف العديد من المخططات التي كانت تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذها داخل المجتمع، خاصة فيما يتعلق باستخدام المساجد كمنابر لخدمة أهداف سياسية وتنظيمية.

وتطرق جمعة إلى فترة حكم جماعة الإخوان، مؤكدًا أنهم عملوا على إقصاء مختلف فئات المجتمع، وسعوا إلى احتكار السلطة وجمعها في أيديهم، محذرًا من أن أخطر مراحل الجماعات الإرهابية هي مرحلة العمل السري التي تستهدف اختراق المجتمع من الداخل.

وفي ختام حديثه، شدد وزير الأوقاف السابق على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن مواجهة الإرهاب والتطرف لا تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تتطلب مواجهة شاملة فكرية وثقافية ومجتمعية، مع ضرورة عدم السماح مرة أخرى باختراق المجتمع من قبل الجماعات المتطرفة.