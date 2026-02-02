قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
من الإغراق البصري إلى الاستغلال الجنسي.. لماذا كان حجب روبلكس حتميًا| استشاري صحة نفسية يوضح السبب
نواب يدعمون توجه الدولة لحماية الشواطئ: تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن البيئي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد مختار جمعة: 70% من المساجد كانت تحت سيطرة المتشددين واستعادتها لم يكن أمرًا سهلًا

محمد مختار
محمد مختار
رنا عبد الرحمن

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن حجم التحديات الخطيرة التي واجهتها الوزارة في بداية توليه المسؤولية، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من المساجد كانت خاضعة لسيطرة جماعات متشددة، ما تسبب في أزمات حقيقية داخل بيوت الله.

وأوضح جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نحو 70% من المساجد في ذلك الوقت كانت واقعة تحت نفوذ هذه الجماعات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الخطاب الديني، بل وتسبب في مشاحنات وخلافات داخل بعض المساجد.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن استعادة المساجد من أيدي المتشددين لم تكن مهمة سهلة، بل واجهت مقاومة شديدة، مؤكدًا أن الدولة خاضت معركة فكرية وتنظيمية من أجل إعادة المساجد إلى دورها الحقيقي في نشر القيم الوسطية والتسامح.

وأضاف أن كتاب «أسرار» كشف العديد من المخططات التي كانت تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذها داخل المجتمع، خاصة فيما يتعلق باستخدام المساجد كمنابر لخدمة أهداف سياسية وتنظيمية.

وتطرق جمعة إلى فترة حكم جماعة الإخوان، مؤكدًا أنهم عملوا على إقصاء مختلف فئات المجتمع، وسعوا إلى احتكار السلطة وجمعها في أيديهم، محذرًا من أن أخطر مراحل الجماعات الإرهابية هي مرحلة العمل السري التي تستهدف اختراق المجتمع من الداخل.

وفي ختام حديثه، شدد وزير الأوقاف السابق على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن مواجهة الإرهاب والتطرف لا تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تتطلب مواجهة شاملة فكرية وثقافية ومجتمعية، مع ضرورة عدم السماح مرة أخرى باختراق المجتمع من قبل الجماعات المتطرفة.

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

تارا عماد

ظهور لافت لـ تارا عماد عبر إنستجرام

اسما شريف منير وزوجها

إطلالة رومانسية لـ أسما شريف منير رفقة زوجها

موناليزا

قامت بأداء مناسك العمرة.. الفنانة موناليزا تتحدث عن ارتداؤها الحجاب في الفترة الماضية

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

