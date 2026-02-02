وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

لقيت عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط وزوجة رئيس المحكمة الاقتصادية بأسيوط مصرعها، كما توفي نجلهما متأثرًا بإصابته، بينما أُصيب رئيس المحكمة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/القاهرة الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة أسيوط الشمالية.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة ووجود مصابين ووفيات.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة المستشار عمرو. ر. م، 49 عامًا، الرئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط، بكدمات متفرقة، وإصابة نجله ياسين، 9 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاة زوجته سهى. ص. أ، 43 عامًا، عضو هيئ التدريس بجامعة أسيوط في الحال.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإيداع جثمان المتوفاة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، إلا أن الطفل توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.