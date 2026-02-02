مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير بشأن رحيل دونجا عن نادي الزمالك

طرح إلاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير؛ بعد أنباء رحيل نبيل عماد دونجا عن الزمالك إلى نادي النجمة السعودي.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيس بوك”: "مع أم ضد رحيل دونجا عن نادي الزمالك؟".

وسبق أن كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل العرض المقدم من نادي النجمة السعودي للتعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل حسم الصفقة قبل غلق باب القيد في الدوري السعودي.

وكتب الغندور، عبر “فيس بوك”: “الزمالك يحصل على مليون دولار كاش من بيع دونجا”.

كما أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن انضمام نبيل عماد دونجا إلى النجمة السعودي.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على “فيس بوك”: “عاجل ورسميا.. نبيل عماد دونجا ينضم إلى نادي النجمة السعودي مقابل مليون دولار.. أي 47 مليون جنيه مصري”.