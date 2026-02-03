ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا يسير "بشكل جيد للغاية".

و أضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا".

و من جانبها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب طلب إعداد خيارات لتوجيه هجوم سريع وحاسم لإيران.



وأضافت الصحيفة أن ترامب يريد خيارات لا تنطوي على مخاطر الانجرار إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن بعض مستشاري ترامب يرون أن مثل هذه الخيارات على الأرجح غير موجودة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أبلغوا الوسطاء الإقليميين أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن شن هجوم على إيران.

وأكدت الصيحفة أن إيران ألغت المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي.