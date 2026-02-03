أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله

أطلق محمود عبد المنعم «كهربا» مجموعة من التصريحات القوية والمليئة بالمشاعر، عبّر خلالها عن ارتباطه الشديد بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن خروجه من القلعة الحمراء كان من أصعب القرارات في مسيرته الكروية.



قرار الرحيل… جرح لم يلتئم

أكد كهربا أن رحيله عن الأهلي لم يكن سهلًا على الإطلاق، موضحًا أن القرار ترك بداخله ألمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى، لما تردد لحظة في دفع أي مقابل مادي، حتى لو وصل إلى مليارات، فقط من أجل الاستمرار داخل النادي.

“أنا أهلاوي غصب عن أي حد”

وشدد اللاعب على انتمائه الكامل للأهلي، قائلًا: “أنا أهلاوي صعب قوي”، موضحًا أنه ضحّى بمستقبله الكروي من أجل ارتداء تيشيرت النادي الأهلي، وأن المال لم يكن يومًا أولوية بالنسبة له بقدر ما كان الحلم هو صناعة تاريخ داخل أسوار النادي.

التيشيرت قبل الأرقام

وأوضح كهربا أن كل ما كان يشغله هو ارتداء قميص الأهلي فقط، دون النظر إلى الأرقام أو العقود، معتبرًا اللعب للأهلي شرفًا لا يضاهيه أي مقابل مادي.

إشادة خاصة بجمال جبر

وخص كهربا جمال جبر، بإشادة كبيرة، مؤكدًا أنه وقف بجانبه في أوقات صعبة، وأن دوره الحقيقي لا يعرفه الكثيرون. ووصفه بأنه يتعامل مع لاعبي الأهلي “برجولة وجدعنة وأمانة”، وكأنهم أبناؤه.

الأهلي فوق الجميع

وأشار كهربا إلى أن جمال جبر دائمًا ما يردد عبارة “الأهلي فوق الجميع”، مؤكدًا أن دعمه الإنساني كان واضحًا، خاصة خلال أزمة الغرامة، حيث كان يتواصل معه يوميًا للاطمئنان عليه، بل واستمر التواصل بينهما حتى وقت قريب.

وفي ختام تصريحاته، عبّر كهربا عن أمنيته الصريحة بالعودة إلى الأهلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتلقَ أي اتصالات من إدارة النادي، لا بشكل رسمي ولا شفهي، حتى الآن



