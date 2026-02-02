مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، بمسجد الإمام الحسين، بمدينة القاهرة، بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وأكد مفتي الجمهورية أن ليلة النصف من شعبان تمثل محطةً إيمانية مهمة في مسار تزكية النفس وتجديد الصلة بالله تعالى، فهي من الليالي المباركة التي تجلَّت فيها عناية الله بعباده، وجاءت السنة النبوية مبينة فضلها وما فيها من نفحات الرحمة والمغفرة.

ودعا مفتي الجمهورية إلى اغتنام هذه الليلة المباركة بالإقبال الصادق على الله تعالى، والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، ومراجعة النفس، حتى تخرج القلوب منها أكثر صفاءً، والنفوس أكثر استعدادًا لاستقبال شهر رمضان بروحٍ مؤمنة وقلوبٍ عامرة بالطاعة.

حضر الاحتفال، د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من كبار علماء الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجموع كبيرة من المصلين ورواد المسجد وسط أجواء عامرة بالإيمان.