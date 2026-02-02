الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا

احتفلت شركة فولكس فاجن بطراز GTI الشهير؛ بعد الكشف عن الإصدار الخاص Golf GTI Edition 50، والذي يمثل محطة بارزة في مسيرة واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الرياضية في العالم.

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد استمرار العلامة الألمانية في تطوير مفهوم الأداء الرياضي العملي، مع الحفاظ على هوية GTI التي ارتبط اسمها على مدار عقود طويلة، وباتت أيقونة في عالم الهاتشباك.

فولكس فاجن Golf GTI Edition 50

محرك وأداء فولكس فاجن Golf GTI Edition 50

تعتمد فولكس فاجن Golf GTI Edition 50 على محرك بنزين قوي يستطيع أن ينتج قوة تبلغ 239 كيلووات، أي ما يعادل 325 حصانًا، وهو رقم يضعها ضمن أقوى نسخ GTI التي تم تقديمها حتى الآن.

ويمنح هذا المحرك، السيارة، قدرة تسارع لافتة، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.3 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومترًا في الساعة.

فولكس فاجن Golf GTI Edition 50

تعديلات تقنية تعزز الثبات والتحكم

لم تكتفِ فولكس فاجن بزيادة القوة فقط؛ بل عملت على تطوير الجوانب الديناميكية للسيارة، حيث حصلت Golf GTI Edition 50 على تحسينات في الشاسيه، شملت نوابض وتعزيزات أكثر صلابة؛ ما ينعكس بشكل مباشر على الثبات والتحكم عند القيادة بسرعات عالية أو في أثناء المنعطفات الحادة، كما تم ضبط السيارة لتقديم استجابة أكثر دقة، بما يتناسب مع طبيعة الإصدار الخاص الموجه لعشاق القيادة الرياضية.

فولكس فاجن Golf GTI Edition 50

ومن الناحية التصميمية، تحافظ السيارة على هوية GTI المعروفة، مع إضافات تعزز حضورها الرياضي، حيث تأتي السيارة بنظام عادم مصنوع من التيتانيوم، يسهم في تحسين الأداء الصوتي وتقليل الوزن، كما تظهر المصابيح الأمامية بتصميم حاد، مع شبكة سفلية متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

وتكتمل الصورة بمرايا جانبية سوداء مزودة بإشارات ضوئية، إلى جانب جنوط رياضية تعزز من الشخصية الديناميكية للسيارة.

سعر فولكس فاجن Golf GTI Edition 50 في الأسواق العالمية

تقدم فولكس فاجن Golf GTI Edition 50 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 54,540 يورو.