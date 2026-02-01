قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

للاحتفال بالذكرى السبعين.. باجاني هوايرا تعود لتخطف الأنظار

باجاني هوايرا
باجاني هوايرا
صبري طلبه

كشفت شركة باجاني الإيطالية عن نسخة خاصة جديدة من طراز هوايرا تحمل اسم 70 تريونفو، وذلك في إطار احتفالها بمرور سبعة عقود على ميلاد مؤسسها هوراسيو باجاني.

ويأتي هذا الطرح كتحية مباشرة لمسيرة رجل ارتبط اسمه بصناعة السيارات الخارقة ذات الطابع الحرفي، حيث لا يقتصر الإصدار الجديد على كونه سيارة عالية الأداء، بل يمثل لحظة رمزية تعبر عن سنوات طويلة من العمل الهندسي والتجارب المهنية التي شكلت هوية العلامة منذ انطلاقتها.

باجاني هوايرا

هوراسيو باجاني ومسار تأسيس العلامة

يعود أصل هذه المناسبة إلى المسيرة الشخصية لهوراسيو باجاني، المولود عام 1956 في الأرجنتين، والذي انتقل لاحقًا إلى إيطاليا ليبدأ واحدة من أكثر الرحلات تميزًا في عالم السيارات.

وبعد تجربة بارزة داخل شركة لامبورجيني خلال الثمانينات والتسعينات، قرر باجاني خوض تحدٍ مستقل عبر تأسيس شركته الخاصة عام 1992، متحديًا الصعاب في قطاع تحكمه علامات تاريخية كبرى.

باجاني هوايرا والأداء المتوقع

تشير بعض التقارير العالمية إلى أن هوايرا 70 تريونفو قد تستند على الأساس الهندسي لهوايرا رودستر BC، وهي النسخة المعروفة ضمن عائلة هوايرا.

وتعتمد هذه المنصة على محرك مرسيدس AMG مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.0 لتر مع شاحنين توربينيين، يولد قوة تصل إلى 791 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1,050 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يدوي متطور من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، مع وزن إجمالي منخفض يقدر بنحو 1,250 كيلوجرامًا.

باجاني هوايرا

تصميم باجاني هوايرا

حصلت نسخة تريونفو على بعض التعديلات التصميمية ابرزها الواجهة الأمامية التي اعتمدت على مصابيح مزدوجة النقاط مستوحاة من نسخ خاصة سابقة، مع لمسات مصنوعة من ألياف الكربون، كما تظهر المصابيح الأمامية والخلفية بتصميم حاد، مع جنوط رياضية متعددة الأضلاع تعزز الطابع الهندسي للسيارة، ويكتمل التصميم بوجود جناح خلفي وعتبات جانبية وفتحات هوائية.

وتمثل باجاني هوايرا 70 تريونفو أكثر من مجرد إصدار خاص، إذ تعكس نظرة الشركة القائمة على الدمج بين الهندسة المتقدمة ولمسة الوفاء في التصميم. 

ويأتي هذا الطراز كتأكيد على أن باجاني لا تنظر إلى سياراتها كمنتجات تجارية بحتة، بل كامتداد لمسيرة فكرية وهندسية بدأت قبل عقود وما زالت تتطور حتى اليوم، مع الحفاظ على جوهر التفرد الذي ميز العلامة منذ تأسيسها.

باجاني هوراسيو باجاني هوايرا سيارة باجاني هوايرا باجاني هوايرا سيارة باجاني هوايرا الخارقة سيارات خارقة سيارة باجاني هوايرا 2026

