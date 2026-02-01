قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

 نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقها

ستطلق شركة iQOO هاتفها الرائد الجديد، iQOO 15 Ultra ، في الرابع من فبراير في الصين . يستهدف الهاتف عشاق ألعاب الهاتف المحمول، كما أنه يعد مزود بنظام كاميرا متطور ومكونات عالية الأداء. 

بحسب إعلان تشويقي جديد نُشر على موقع ويبو، سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بكاميرا سوني فائقة الدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتقنية المنظار، بالإضافة إلى نظام تثبيت بصري مُحسّن بمستوى CIPA 4.5. 

يوتيوب يُغلق الثغرات ويجعل تشغيل هذه الميزة حصرية لمشتركي Premium..إليك التفاصيل 


أكدت جوجل رسمياً أنها ستغلق الثغرات القديمة التي سمحت للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية دون اشتراك يوتيوب بريميوم.
لسنوات، تمكن بعض المستخدمين من تجاوز القيود المدفوعة باستخدام متصفحات جوال تابعة لجهات خارجية مثل سامسونج إنترنت، وبريف، وفيفالدي.

سمحت هذه المتصفحات باستمرار تشغيل مقاطع الفيديو حتى عند قفل الشاشة أو عند التبديل بين التطبيقات، وهي ميزة كان من المفترض أن تكون حصرية لمشتركي يوتيوب بريميوم.

ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين 

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفي Realme 16 5G وRealme 16 Pro 5G رسميا للبيع في سوق جدبد، ويركز الهاتفان على التصميم العصري، وعمر البطارية الطويل، ومستويات عالية من المتانة.

يأتي هاتف ريلمي Realme 16 5G بتصميم يعرف باسم Air Design مع إطار مسطح وزوايا منحنية، ويزن 183 جراما بسمك 8.1 مم، ويتميز الظهر بتشطيب Aurora Wings بتدرج لوني من الأزرق إلى البنفسجي يتغير حسب الإضاءة.

Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

ظهرت النسخة العالمية من جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro في قاعدة بيانات شهادات هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة برقم الطراز 25091RP04G والآن، ظهر هذا الجهاز اللوحي أيضاً على منصة Geekbench.

بحسب بيانات منصة Geekbench، سيبدأ جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، ومن المرجح أن يكون مزودًا بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أحدث التقنيات أخبارًا وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

هانى مهنا

بعد تحويله التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة هانى مهنا وتصريحاته عن شادية وفاتن حمامة

برومو مسلسل "اولاد الراعي"

دراما رمضان 2026.. خطف وتهديد ومطاردات في البرومو الرسمي لـ أولاد الراعي

عمرو سعد

عمرو سعد: مسلسل «إفراج» ثمرة جهد ضخم ويمثل الدراما المصرية بالشاشات العربية

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد