أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقها

ستطلق شركة iQOO هاتفها الرائد الجديد، iQOO 15 Ultra ، في الرابع من فبراير في الصين . يستهدف الهاتف عشاق ألعاب الهاتف المحمول، كما أنه يعد مزود بنظام كاميرا متطور ومكونات عالية الأداء.

بحسب إعلان تشويقي جديد نُشر على موقع ويبو، سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بكاميرا سوني فائقة الدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتقنية المنظار، بالإضافة إلى نظام تثبيت بصري مُحسّن بمستوى CIPA 4.5.

يوتيوب يُغلق الثغرات ويجعل تشغيل هذه الميزة حصرية لمشتركي Premium..إليك التفاصيل



أكدت جوجل رسمياً أنها ستغلق الثغرات القديمة التي سمحت للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية دون اشتراك يوتيوب بريميوم.

لسنوات، تمكن بعض المستخدمين من تجاوز القيود المدفوعة باستخدام متصفحات جوال تابعة لجهات خارجية مثل سامسونج إنترنت، وبريف، وفيفالدي.

سمحت هذه المتصفحات باستمرار تشغيل مقاطع الفيديو حتى عند قفل الشاشة أو عند التبديل بين التطبيقات، وهي ميزة كان من المفترض أن تكون حصرية لمشتركي يوتيوب بريميوم.

ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفي Realme 16 5G وRealme 16 Pro 5G رسميا للبيع في سوق جدبد، ويركز الهاتفان على التصميم العصري، وعمر البطارية الطويل، ومستويات عالية من المتانة.

يأتي هاتف ريلمي Realme 16 5G بتصميم يعرف باسم Air Design مع إطار مسطح وزوايا منحنية، ويزن 183 جراما بسمك 8.1 مم، ويتميز الظهر بتشطيب Aurora Wings بتدرج لوني من الأزرق إلى البنفسجي يتغير حسب الإضاءة.

Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

ظهرت النسخة العالمية من جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro في قاعدة بيانات شهادات هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة برقم الطراز 25091RP04G والآن، ظهر هذا الجهاز اللوحي أيضاً على منصة Geekbench.

بحسب بيانات منصة Geekbench، سيبدأ جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، ومن المرجح أن يكون مزودًا بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.