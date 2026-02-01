قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
بالصور

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
رنا عصمت

نشرت الفنانة هيدى كرم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة هيدى كرم..

 

وتألقت هيدى كرم، فى الصور  بإطلالة ملفتة مُرتدية جيب قصيرًا فوق الركبة كشف عن التاتو الخاص بها أعلى القدم ونسقت معه توب كتف وكتف مكشوف البطن.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيدى كرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تأثير جمالها على مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه منحها بعض الأسبقية في بداياتها لكنه لم يكن كافيًا وحده.


 

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
