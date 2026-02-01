كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة هيدى كرم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة هيدى كرم..

وتألقت هيدى كرم، فى الصور بإطلالة ملفتة مُرتدية جيب قصيرًا فوق الركبة كشف عن التاتو الخاص بها أعلى القدم ونسقت معه توب كتف وكتف مكشوف البطن.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيدى كرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تأثير جمالها على مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه منحها بعض الأسبقية في بداياتها لكنه لم يكن كافيًا وحده.



