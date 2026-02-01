قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خناقة أثناء العزاء تثير الجدل.. أبرز أزمات القراء أمام الرأي العام وواجهتها النقابة

محمد شحتة

تسببت خناقة بين قارئ قرآن ومذيع أثناء تلقي عزاء ميت، في حالة من الجدل وإثارة الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو وأصابهم الحزن بسبب ما فعله الطرفان.

استدعت هذه الواقعة مواقف ومشاكل القراء في الفترة الماضية نسلط عليها الضوء في التقرير التالي:

خناقة قارئ ومذيع في العزاء

خلال الساعات الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد سرادقات العزاء، أظهر وقوع مشادة كلامية بين قارئ العزاء وأحد الحاضرين، وسط ذهول الحضور.

وظهر القارئ وهو يطلب من مُقدِّم العزاء عدم الإذاعة، قائلًا: "ما تذيعش لي خالص"، ليرد الآخر: "أنا هحاسبك على الزقّة دي، بس احترامًا لأصحاب المكان"، فيرد القارئ: "إنت اتهبلت ولا إيه؟".

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض بانتقادات حادة، فيما أشار آخرون إلى غرابة المشهد وعدم توقع وقوع مثل هذه المشادات في مناسبات العزاء.

ألفاظ نابية خلال التحقيق

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، أنه بسبب بعض الفيديوهات التي تم عرضها على لجنة القيم والمتابعة بالنقابة للعضو محمد عادل أحمد فرغل، فكان قرار اللجنة هو استدعاء العضو المذكور واستدعاؤه إلى مقر النقابة يوم 2024/9/28 للتحقيق معه.

وأوضحت نقابة القراء، أن كل ما ذكره العضو محمد عادل أحمد فرغل عبر أحد المواقع الإخبارية، كلام غير صحيح وسوف تتخذ النقابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتابعت النقابة: حضر العضو المذكور أمام لجنة القيم والمتابعة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد وأعضاء لجنة القيم والمتابعة وحضور الشيخ حلمى الجمل والشيخ عبد الفتاح الطاروطى وتم عرض الفيديوهات أمامهم جميعاً وعندما قامت اللجنة بمواجهته بأخطائه كان رده “أنا صح أنا مش غلطان”.

كما طرح الشيخ محمد صالح حشاد، والشيخ حلمى الجمل، بعض الأسئلة على العضو فلم يجب على معظمها أمام الجميع وتحدث مع جميع الحضور بألفاظ نابية وشديدة، فى حضور الجميع، فكان قرار نقيب قراء الجمهورية هو تجميد عضويته وذلك فى حضور الجميع وحضور العضو المذكور وليس كما يقول هذا العضو بأنه فوجئ بالقرار بعد أن خرج من النقابة. كما أنه صرح بأنه اعتذر للشيخ صديق المنشاوي بسبب غلطه فيه فى بعض التعليقات فهذا غير صحيح ولم يحدث.

رد على التليفون خلال التلاوة

كما أثار فيديو لـ القارئ الشيخ سمير عنتر سعيد مسلم، وهو يقرأ القرآن في عزاء بكفر الشيخ، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب رده على اتصال هاتفي خلال قراءته القرآن ومن ثم عودته مجددًا للقراءة.

وأكد الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المصريين؛ أن النقابة بصدد استدعاء القارئ الشيخ سمير عنتر والذي أثار الجدل بالرد على اتصال هاتفي خلال قراءته بأحد المآتم بكفر الشيخ.

وقال حشاد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: « إن المسألة متكررة في هذه العائلة وسبقه إليها نجله هشام والذي اتخذ ضده إجراء وتنتظر النقابة مصير القضية المؤجلة لشهر سبتمبر المقبل»، موضحًا أن استخدام الهاتف من قبل الشيخ سمير عنتر أمر مرده إلى الثقافة وأنه قد يراه خلاف الناس أمرًا عفويًا وليس كما ذهب إليه الكثيرون من عدم احترام لقدسية كتاب الله تبارك وتعالى.

تجميد عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي

وفي عام 2024، قرر مجلس إدارة نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ، تجميد عضوية القارئ محمد حامد السلكاوي ، وذلك تماشياً مع قرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون القاضي بإيقافه 3 سنوات.

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، كشف الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، كواليس قرار وقف الشيخ محمد حامد السلكاوي 3 سنوات عن المشاركة في النقل الحي للقرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الفجر أو الأمسيات الدينية المختلفة.

وقال حشاد الشيخ محمد السلكاوي تم صدور قرار بوقفه 3 سنوات من البث المباشر في التلاوة عبر القنوات أو الإذاعة أو الأمسيات الدينية، لافتًا إلى أن التخطيط الديني يقوم بمراجعة القارئ أثناء تلاوة الفجر أو القراءة المباشرة.

وشدد على أن قرار إيقاف الشيخ السلكاوي يتضمن كافة الأنشطة المذاعة على الهواء مباشرة، سواء تلاوات الفجر أو الأمسيات الدينية، وغيرها من النقل الحي، موضحًا أن إيقاف السلكاوي عن القراءة لا يندرج التسجيلات السابقة للشيخ والذي يمكن للجهة الإعلامية إذاعتها كتسجيل سابق.

حبس قارئ لمخالفة صحيح التلاوة

وفي مارس 2024، أكدت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عقب صدور حكم بالحبس ستة أشهر للقارئ الشيخ محمد أحمد نصر على قطب الشهير ب محمد نصر الطاروطى من محافظة الشرقية، أنها ماضية فى التصدى بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن الكريم.

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء أن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء قال فى بيان النقابة: إن النقابة تسعى جاهدة للحفاظ على كتاب الله عز وجل وعلى مكانة مصر وريادتها العالمية والتى تعرف فى العالم أجمع ب(دولة التلاوة).

واختتم الشيخ حشاد: آمل أن يكون هذا الحكم الذى صدر ضد القارئ محمد نصر الطاروطى رادعا لكل من تسول له نفسه لأن يتلاعب بكلام الله عز وجل (القرآن الكريم)، علما بأن النقابة ستظل دائما على موقفها فى التصدى بكل قوة لمن يخرجون عن أحكام التلاوة دون هوادة.

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

