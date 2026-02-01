أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

شهدت أسعار السجائر اليوم الأحد حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق ، خاصة بالنسبة للسجائر المحلية، بينما أعلنت شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 2 فبراير 2026.







ما هي أسعار السجائر حالياً؟

حافظت السجائر المحلية، وعلى رأسها منتجات الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، على أسعارها دون أي زيادات جديدة، لتظل عند مستوياتها السابقة، في وقت تشهد فيه السجائر المستوردة تحركات سعرية جديدة مع إعلان قوائم جديدة.

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان

جاءت أسعار السجائر المحلية مستقرة كما يلي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر أصفر سيلفر 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 44 جنيهًا



كم سعر السجائر في مصر 2025؟

رغم الاستقرار الحالي، فإن سوق السجائر في مصر لا يزال خاضعًا لتأثيرات تشريعية سابقة، حيث أقر مجلس النواب في عام 2025 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تسمح بزيادة أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية، مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للأسعار وفقًا لتدرج الشرائح الضريبية، وهو ما يُتوقع أن ينعكس تدريجيًا على السوق خلال الفترات المقبلة.

فيليب موريس تعلن زيادة أسعار السجائر المستوردة

في المقابل، أعلنت شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 2 فبراير 2026، في خطوة تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد.

كم سعر السجائر LM أحمر؟

ضمن قائمة الأسعار الجديدة، سجلت أسعار السجائر المستوردة زيادات واضحة، وجاءت على النحو التالي:

- السعر الرسمي لعبوة إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك LM أحمر، 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 111 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 102 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted 79 جنيهًا

سجائر الأم أحمر بكام في مصر؟

بحسب القائمة الرسمية المعتمدة، بلغ سعر عبوة سجائر LM أحمر في مصر 82 جنيهًا، مع التأكيد على ضرورة التزام التجار بالسعر المطبوع على العبوة وعدم فرض أي زيادات غير قانونية على المستهلكين.



أسعار منتجات التبغ المُسخن

شملت الزيادات أيضًا منتجات التبغ المُسخن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- السعر الرسمي لعبوة TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة TEREA Capsules 87 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة HEETS بجميع أنواعها 69 جنيهًا

ما هي أغلى أنواع السجائر في مصر؟

وفقًا للأسعار المعلنة، تُعد سجائر ميريت من أغلى أنواع السجائر المتداولة في السوق المصرية حاليًا، حيث بلغ سعر العبوة 111 جنيهًا، تليها سجائر مارلبورو بسعر 102 جنيهًا، ما يعكس الفارق الواضح بين السجائر المحلية والمستوردة.

التزام بالأسعار والشفافية

وأكدت شركة فيليب موريس مصر التزامها الكامل بالشفافية، موضحة أن الأسعار الرسمية متاحة عبر رمز QR Code المثبت على العبوات منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين التحقق من السعر المعتمد بسهولة، مع التشديد على تجار التجزئة والموزعين بضرورة الالتزام بالقوائم الرسمية وعدم تحميل المستهلكين أي زيادات غير مبررة.