اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو

محمد شحتة

قال كريم صبري، مراسل قناة اكسترا نيوز، إن اليوم هو فتح تجريبي لمعبر رفح من الجانب المصري والجانب الفلسطيني على أن يفتح رسميا غدا الاثنين.

وأضاف كريم صبري، أن اليوم يشهد اصطفاف شاحنات الدعم والمساعدات التي تقدمها مصر لأهل غزة وهي القافلة 128 والتي يطلق عليها زاد العزة ويشرف عليها الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أن هذه الشاحنات تتضمن آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية التي تقدم للشعب الفلسطيني.

وذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت أن 20 ألف فلسطيني يحتاج إلى العلاج والمزيد من المساعدات الإنسانية والدعم الطبي.

وتابع: كافة الجهود المصرية لا تزال تعمل بشكل مستمر لتيسير دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، وهذه الشاحنات تخضع لعملية التدقيق والفحص قبل الدخول.

بارقة أمل للحالات الحرجة

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بارقة أمل للحالات الفلسطينية الحرجة.

وأضاف أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن هذا الأمر جاء بعد جهد حقيقي من مصر، متابعا أن الأولية للمرضى والجرحة للخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وأشار أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن متوقع أن يفرض الاحتلال الفلسطيني تعقيدات وشروط للعائدين لقطاع غزة، مستدركا أن الاحتلال يحاول فرض المزيد من التعقيدات.

وأكمل الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة، وحاليًا يسيطر على 61% من مساحة غزة.

معبر رفح فلسطين مصر غزة الصحة المساعدات زاد العزة

