الخطيب لنجوم الأهلي: كونوا رجالا في إياب الترجي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة تحفيزية لنجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الإياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي بعد غد السبت.

كما تنقل قناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب فى رسالة نقلها سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للاعبين: كونوا رجالا في إياب الترجي لحسم الصعود إلي نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.

تابع بيبو: الفوز في لقاء الترجي خطوة كبيرة نحو تحقيق اللقب القاري وإستعادة الأميرة السمراء.

أضاف: مجلس الإدارة يقف خلفكم ويدعمكم لإسعاد جماهير الكيان وإقتناص الفوز في القاهرة أمام منافس قوي.