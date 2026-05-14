نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

أثارت المتحدثة الرسمية باسم الجيش الإسرائيلي، كابتن إيلا، حالة واسعة من الجدل بعد نشرها رسالة نعي للفنان المصري الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت عبر حسابها على «فيسبوك» صورًا أرشيفية للفنان، مشيدة بأدواره الفنية التي وصفتها بأنها جزء من ذاكرة أجيال كاملة داخل العالم العربي.

كما تحدثت عن متابعة الأعمال المصرية داخل إسرائيل، مؤكدة أن أبو زهرة كان من الوجوه الفنية البارزة التي لا تُنسى.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا، حيث انتقد عدد من المتابعين تصريحاتها، معتبرين أن الفنان الراحل عُرف بمواقف وأعمال حملت انتقادات لإسرائيل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.