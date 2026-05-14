محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي

بدأ محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز اليوم، المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا.

وكان حمدي تعرض لقطع في الرباط الصبح بالركبة خلال مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وخضع لجراحة في ألمانيا يوم 15 يناير الماضي.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن محمد حمدي انتهى من المرحلتين الأولى والثانية في برنامج التعافي والتأهيل بعد الجراحة، وبدأ الثالثة وهي الجري الخفيف حول الملعب مع استمرار الجلسات على موضع الإصابة.

أضاف أنه سيرفع عدد فترات الجري وزيادة السرعة على مراحل وبداية من الشهر السادس بعد الجراحة سينزل إلى الملعب للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، وسيخضع خلال تلك الفترة لمرحلة تقييم مع الطبيب الألماني المعالج لتحديد موعد عودته للملاعب والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.