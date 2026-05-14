زيادة تقترب من ألف جنيه خلال 48 ساعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بنهاية التعاملات

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية اليوم الخميس 14 مايو 2026 تحركات جديدة، وسط استمرار الارتفاع في أسعار الحديد خلال الأيام الأخيرة، خاصة حديد عز والاستثماري، في حين سجلت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا في بعض الأنواع واستقرارًا في أخرى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة مستمرة من شركات المقاولات والمواطنين لتحركات أسعار مواد البناء، خاصة بعد القفزات المتتالية التي شهدها سوق الحديد خلال أقل من 48 ساعة.

ارتفاع سعر طن الحديد



وقفز سعر طن حديد عز من نحو 38,993 جنيهًا يوم الثلاثاء، إلى 39,861 جنيهًا الأربعاء، قبل أن يسجل اليوم الخميس نحو 39,918 جنيهًا، ليحقق زيادة تقترب من 925 جنيهًا خلال يومين فقط.

كما سجل الحديد الاستثماري ارتفاعًا جديدًا اليوم، بعدما زاد متوسط سعر الطن بقيمة 291.2 جنيه ليصل إلى 37,654.4 جنيه، مواصلًا موجة الارتفاعات التي يشهدها سوق الحديد خلال الفترة الحالية، وسط توقعات باستمرار التحركات السعرية مع زيادة الطلب على مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم الخميس

سجل سعر طن حديد عز نحو 39,575 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39,910 جنيهات.

ووصل سعر طن حديد المصريين إلى 38,760 جنيهًا، فيما سجل حديد بشاي نحو 38,570 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38,470 جنيهًا، وسجل حديد بيانكو نحو 38,360 جنيهًا.

ووصل سعر طن حديد العتال إلى 37,990 جنيهًا، بينما سجل حديد الكومي نحو 37,890 جنيهًا للطن.

وسجل طن حديد عطية نحو 39,560 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن مصر ستيل نحو 36,710 جنيهات.

كما سجل حديد العشري نحو 36,580 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 36,340 جنيهًا.

تراجع سعر الأسمنت

وعلى جانب الأسمنت، سجل الأسمنت الرمادي تراجعًا ملحوظًا اليوم، بعدما انخفض متوسط سعر الطن بقيمة 67.18 جنيه ليصل إلى 4059.3 جنيه، في ظل حالة من التذبذب المحدود التي تشهدها أسعار الأسمنت داخل الأسواق المحلية.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

كما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 3,470 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 3,540 جنيهًا للطن.

ووصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3,450 جنيهًا، فيما سجل الأسمنت المخلوط نحو 3,490 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت مصر بني سويف نحو 3,360 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر الأسمنت البورتلاندي نحو 3,240 جنيهًا.

كما سجل أسمنت بوزلاني نحو 3,240 جنيهًا للطن، ووصل سعر أسمنت المعلم إلى 3,210 جنيهات.

وبلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3,210 جنيهات، فيما سجل الأسمنت المقاوم نحو 3,140 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت المخصوص نحو 3,090 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأسمنت الأبيض نحو 3,670 جنيهًا للطن.