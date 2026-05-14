أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن شريحة الأرامل تُعد من الفئات المنسية في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن السيدة بعد وفاة زوجها تظل لمدة تصل إلى 7 أشهر تعاني من مشكلات، ولا تستطيع الإنفاق على أسرتها إلى حين توزيع التركة.

وأضافت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب بأن يتم صرف أموال من حساب الزوج المتوفى للإنفاق على الأسرة، لحين الحصول على المعاش أو الانتهاء من إجراءات الميراث.

حسابات الزوج

ولفتت إلى أن حسابات الزوج تُغلق في البنوك بعد الوفاة إلى حين توزيع التركة، وأن أي نزاع على الميراث قد يؤدي إلى تأخير كبير في الإجراءات.

وأشارت إلى ضرورة وجود مادة قانونية تحمي حقوق الأسرة بعد وفاة الأب، موضحة أن هناك احتياجات أساسية مثل الدراسة والعلاج، وأن بعض السيدات لا يعملن ولا يملكن مصدر دخل، ما يجعل المشكلة أكثر صعوبة.