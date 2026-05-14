الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البورصة والتداول|ماذا سيدرس طلاب 2 ثانوي في مادة الثقافة المالية العام القادم؟

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إدراج مادة الثقافة المالية بدءًا من العام الدراسي المقبل كنشاط لطلاب الصف الثاني الثانوي

 وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة الثقافة المالية تهدف إلى تعريف الطلاب بالشركات الناشئة، والبورصة، والأسهم، والتداول، وكل ما يتعلق بمفاهيم الثقافة المالية الحديثة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية اليابانية.

وأوضح الوزير أن الطالب الذي يجتاز الاختبار بنجاح سيحصل على محفظة حقيقية في البورصة المصرية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تتيح له تجربة التداول بشكل عملي داخل البورصة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف نقل التعليم من الإطار النظري التقليدي إلى التطبيق العملي المرتبط بالحياة اليومية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك وعيًا بالتكنولوجيا والاستثمار وأساليب التفكير الحديثة، فضلًا عن تنمية مهارات التفكير المنظم والقدرات العملية التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

جدير بالذكر أنه قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.

