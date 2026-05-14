وزير التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول 2027

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطتها لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول عام 2027

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة والتوسع في الفصول الدراسية، إلى جانب الإستغلال الأمثل للمباني التعليمية ورفع كفاءة المدارس القائمة، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق انتظام اليوم الدراسي بصورة أفضل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية معدلات تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة وخطط التوسعات الجارية بمختلف المحافظات.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية دور المعلم المصري وكفاءته وجدارته في أداء رسالته، مؤكدًا أنه يمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي، وأن ما يتمتع به من خبرات وقدرات مهنية يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها التعليم المصري، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمعلمين، إيمانًا بدورهم المحوري في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف الدولة في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

جدير بالذكر أنه قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.