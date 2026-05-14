لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي بعد العمليات الجراحية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات صحية أو إعادة دخول المستشفى مرة أخرى.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Journal of the American College of Surgeons، فإن زيادة عدد الخطوات اليومية بعد الجراحة ترتبط بشكل مباشر بتحسن حالة المرضى وتقليل مدة الإقامة داخل المستشفى.



وأظهرت نتائج الدراسة أن كل 1000 خطوة إضافية يمشيها المريض يوميًا بعد العملية الجراحية تؤدي إلى:

ـ انخفاض خطر المضاعفات بنسبة 18%.

ـ تقليل احتمالات إعادة دخول المستشفى بنسبة 16%.

ـ تقصير مدة البقاء داخل المستشفى بنسبة 6%.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ما يقرب من 2000 مريض خضعوا لعمليات جراحية داخل المستشفيات، حيث وجد الباحثون أن فوائد المشي ظهرت بغض النظر عن نوع الجراحة أو الحالة الصحية العامة للمريض.

المشي عنصر أساسي في التعافي

وأكد الباحثون أن التحسن لم يكن مرتبطًا فقط بشعور المرضى بالنشاط، بل إن المشي نفسه يبدو أنه يلعب دورًا مباشرًا في دعم التعافي بعد العمليات.

وقال البروفيسور تيموثي باوليك، رئيس قسم الجراحة في Ohio State University Wexner Medical Center، إن انخفاض عدد الخطوات اليومية قد يكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشكلة صحية تستدعي التدخل السريع.

وأضاف أن متابعة حركة المرضى باستخدام الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط البدني يمكن أن تساعد الأطباء في مراقبة تطور التعافي بصورة أكثر دقة، بدلًا من الاعتماد فقط على سؤال المريض عن شعوره.

الأجهزة الذكية قد تغير طرق متابعة المرضى

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية أو أجهزة “فيتبيت” يمنح الأطباء بيانات مستمرة وموضوعية عن نشاط المرضى بعد الجراحة، وهو ما قد يساعد مستقبلًا في تطوير طرق الرعاية الطبية وتقليل المضاعفات.

وأوضح الخبراء أن تشجيع المرضى على الحركة والمشي بشكل تدريجي بعد العمليات قد يصبح جزءًا أساسيًا من خطط التعافي داخل المستشفيات.