الأهلي يفوز على دلفي بثنائية نظيفة وديًّا.. صور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فريق دلفي بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

أهداف الأهلي

سجل ثنائية الأهلي إمام عاشور وعمر معوض، فيما حرص الجهاز الفني على الدفع بالعديد من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء لتجهيز كافة عناصر الفريق بالشكل المناسب.

مواجهة المصري

ويستعد الأهلي لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.