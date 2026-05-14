بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

أثيرت حالة من الجدل في الفترة الماضية، حول الفتاة الأجنبية التي أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، إرتباطه بها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، لتكون آخر الفتيات اللاتي دخلن حياة "الفيشاوي" الصغير.

أحمد الفيشاوي وكاميلا فيونا

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ارتباطه بفتاة أجنبية تُدعى «كاميلا فيونا».

ونشر أحمد الفيشاوي، صورتهما، وهما يرتديان بدلة الغطس، وكتب: «وأخيرًا وجدتُ ملكة وحورية البحر الصغيرة الخاصة بي... أحبكِ يا كاميلا».

أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وهي من الشخصيات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا بسبب ظهورها المتكرر مع أحمد الفيشاوي، في العديد من المناسبات. دام زواجهما لفترة أطول مقارنة بزيجاته السابقة، وكانا يبدوان كزوجين سعيدين في البداية. ندى كانت تتميز بإطلالاتها الجذابة والمختلفة، حيث كانت تهوى الأزياء الجريئة والمتنوعة، ما بين الفساتين الضيقة ذات الألوان الزاهية والإطلالات العصرية.

في معظم المناسبات، كانت ندى تختار الأزياء التي تعكس شخصيتها القوية والجريئة، ما جعلها دائمًا في دائرة الاهتمام. لكن، رغم الصورة المثالية التي كانا يظهران بها، انتهى زواجهما بالطلاق وسط جدل كبير وانتشار شائعات حول أسباب الانفصال.

أحمد الفيشاوي وفتاة مهرجان الجونة

وفي أكتوبر 2017، أثيرت حالة من الجدل، حول فتاة ظهرت مع أحمد الفيشاوي في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، خاصة بعد ظهورها معه في الحفل الختامي وهو ممسك بيدها على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، لتكون آخر الفتيات اللاتي دخلن حياة "الفيشاوي" الصغير.

وتبين أن تلك الفتاة التي تُدعى "دينا"، هي نفس الفتاة التي ظهرت مع أحمد الفيشاوي قبل أشهر في أحد الملاهي الليلية، وأثارت الجدل حولها، فهي تعمل في حفلات الـ "دي جي"، وتربطها علاقة وطيدة به منذ أشهر.

درست "دينا" الإعلام بالجامعة الأمريكية، ولديها صداقات بالوسط الفني، ونشأت فترة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا مدينة لوس أنجلوس.

شيرين رضا

وقبل تلك الفتاة، اعترف أحمد الفيشاوي في لقاء تليفزيوني له، بحبه للفنانة شيرين رضا، التي تربطه بها علاقة قوية، ليؤكد بذلك حبه لها الذي كانت "شيرين" تظنه مزاحًا منه، لكنها ترفض ولا تزال ترفض الزواج من أي شخص بعد سنوات طويلة مرت على طلاقها من الهضبة عمرو دياب.

رولا الدبس

وقبل قصة الحب العابرة التي أخفاها "الفيشاوي" في قلبه لشيرين رضا، كان قد تزوج قبل سنوات من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، التي ارتدت الحجاب بعد زواجهما، واختفت عن الإعلام، لتنتهي علاقتهما بالانفصال النهائي بعد أن انفصل عنها عدة مرات، بعد أشهر من زواجهما.

الألمانية

وكان "الفيشاوي" قد تزوج من فتاة ألمانية تدعى "دنيس ولمان"، بعد أن تعرف عليها في ألمانيا خلال فترة علاج والدته هناك، لكن الطلاق وقع سريعًا.

وسام عاطف

وقبل الألمانية، تزوج "الفيشاوي" الصغير، سيدة تدعى وسام عاطف، عاش معها قصة حب كبيرة، انتهت بعد ذلك بالطلاق بعد زواج أربعين يوما فقط، وهي الوحيدة التي أقام لها حفل زفاف.

هند الحناوي

وكانت هند الحناوي هي الفتاة الأولى والأشهر في حياة أحمد الفيشاوي، والتي تزوج منها للمرة الأولى عرفيًا ثم انفصل عنها بعدما علم بخبر حملها، ما اضطرها لرفع قضية إثبات نسب عليه، انتهت بحكم المحكمة لصالحها، وكانت تلك القضية حديث الصحف والمجلات في ذلك الوقت.

وسرعان ما اعترف "الفيشاوي" بابنته "لينا" من هند الحناوي بعد أن حسم القضاء أمر القضية، ولكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت الزوجة الأولى "هند" برفع قضية نفقة عليه.